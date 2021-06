Internationale Pressestimmen zum deutschen EM-Start gegen Frankreich: "Hummels vergeigt DFB-Rückkehr"

Der Start ist missglückt: Die deutsche Nationalmannschaft musste sich zum Auftakt der Europameisterschaft Weltmeister Frankreich beugen . Mats Hummels bescherte dem Titel-Favoriten um die Superstars Kylian Mbappé und Antoine Griezmann mit einem Eigentor einen knappen Erfolg (1:0). "Wir haben alles reingeworfen und einen tollen Kampf geliefert", erklärte Pechvogel Hummels im Nachgang, merkte jedoch ebenso an, "dass wir spielerisch noch Luft nach oben haben, wissen wir natürlich auch." Während der Druck für Deutschland nun bereits vor dem zweiten Gruppenspiel gegen Portugal am kommenden Samstag (18 Uhr) erheblich gestiegen ist, feierte die "Equipe Tricolore" zumindest mit Blick auf das Resultat einen Start nach Maß und kann die Partie gegen Ungarn befreiter angehen (Samstag, 15 Uhr).

Auch der internationalen Presse ist die Bedeutung des Sieges der Franzosen in einem Duell auf Augenhöhe bewusst. " Frankreich überwindet gegen Deutschland seinen ersten Gipfel ", schreibt die französische Le Monde. Der österreichische Kurier assistierte: " In München zeigte Frankreich, dass der Weltmeister auch bereit für den EM-Coup ist: Deutschland wurde verdient mit 1:0 besiegt, auch wenn das Tor ein Eigentor war. " Zudem ist Hummels nach seinem Fauxpas in aller Munde, Mbappé und auch Paul Pogba werden indes gute Vorstellungen bescheinigt. Der SPORT BUZZER hat die Pressestimmen zum deutsch-französischen EM-Auftakt zusammengetragen.

Die internationalen Pressestimmen im Überblick:

"Die enttäuschendste aller Auftaktpartien für Löw"

The Guardian (Großbritannien): "All das Talent, all die Erwartungen, und am Ende lief es auf ein Eigentor von Mats Hummels in der ersten Halbzeit hinaus."

Daily Mail (Großbritannien): "Frankreichs Spielweise war flüssig, nahtlos und zeigte, warum sie Siegerfavorit bei der EM sind... während Deutschland noch versucht, seine Spielstrategie in den Griff zu bekommen."

The Sun (Großbritannien): "Alles in allem die enttäuschendste aller Auftaktpartien für Löw. Aber dennoch kein Grund, allzu sehr niedergeschlagen zu sein."

Daily Mirror (Großbritannien): "EM-Favorit Frankreich erringt knappen Sieg gegen Deutschland im Duell der 'Todesgruppe' in München. Mats Hummels' Eigentor in der ersten Halbzeit machte den Unterschied zwischen zwei Giganten."