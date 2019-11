Internationale Pressestimmen zum Kovac-Aus beim FC Bayern: "Ein letzter Akt der Freundlichkeit"

Jetzt sind beim FC Bayern München wieder die Stars auf dem Platz gefragt - und Hansi Flick. Als Interimscoach soll der langjährige Assistent von Joachim Löw nach dem abrupten Ende der Amtszeit von Niko Kovac den taumelnden deutschen Rekordmeister erfolgreich durch eine sehr herausfordernde Woche leiten. Der FCB hatte sich am Sonntag offiziell von Kovac getrennt. Der 48-Jährige, der am Vormittag noch das Training geleitet hatte, war seit Juni 2018 Trainer der Bayern, gewann im vergangenen Jahr Meisterschaft und DFB-Pokal.

Der SPORT BUZZER hat die Reaktionen der internationalen Presse auf die Trennung von Niko Kovac zusammengetragen. Wie reagieren die Medien in England, Frankreich oder Italien auf das abrupte Aus von Kovac beim FCB? Ein Medium schreibt vom "letzten Akt der Freundlichkeit" des scheidenden Trainers , andere davon, dass die Entlassung sich angebahnt hat. Alle Stimmen gibt es in der Bildergalerie.

Salihamidzic nimmt die FCB-Stars in die Pflicht: "Erwarte eine positive Entwicklung"

Am Mittwoch (18.55 Uhr) kann Kovacs Interim-Nachfolger Hansi Flick die Münchner mit einem Heimsieg gegen Olympiakos Piräus in der Champions League vorzeitig ins Achtelfinale führen. Drei Tage später kommt es wiederum in der heimischen Allianz Arena zum Bundesliga-Gipfel gegen Borussia Dortmund. Eine deutliche Ansage an die Spieler kam vom Sportdirektor. „Ich erwarte jetzt von unseren Spielern eine positive Entwicklung und absoluten Leistungswillen“, sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic.