Internationale Pressestimmen zur Pokal-Pleite des FC Bayern in Kiel: "Steife Brise mit Ansage"

Früh wie selten zuvor hat den FC Bayern München am Mittwochabend das Aus im DFB-Pokal ereilt. Gelang dem Rekordmeister und -pokalsieger seit 2009/10 stets mindestens der Sprung ins Halbfinale, ist nach der Niederlage im Elfmeterschießen bei Holstein Kiel plötzlich Krisenstimmung an der Säbener Straße angesagt. Denn die Probleme, die der FCB bei teils dichtem Schneetreiben im Holstein-Stadion offenbarte, waren vielfach nicht neu.

"Unfassbare Leistung von Kiel": So reagiert das Netz auf das Pokal-Debakel des FC Bayern

Süddeutsche: Niederlage "passt" zu den letzten Auftritten der Bayern

Süddeutsche Zeitung (Deutschland): "Steife Brise mit Ansage (...) Die Münchner verlieren gegen leidenschaftlich spielende Kieler erstmals seit 2000 in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Die Niederlage passt zu den Auftritten der vergangenen Wochen."

The Sun (Großbritannien): "Kieler Blow! (Wortspiel mit Killer Blow, dt. Todesstoß, d. Red.) Gnabry und Sané treffen aber Bayerns Superstars werden von unterklassigen Rivalen im Pokal geschockt. Die deutschen Champions wurden mit 6:5 im Elfmeterschießen geschockt, nachdem ihr neu angesetztes Zweitrundenspiel mit 2:2 zu Ende gegangen war."

Diario AS: "Historisches Versagen" des FC Bayern

Diario AS (Spanien): "Historisches Versagen der Bayern! Das bescheidene Holstein Kiel aus der 2. Bundesliga hat eine Leistung vollbracht, die an den Ufern der Ostsee für immer in Erinnerung bleiben wird (...) Unglücksrabe des eiskalten Abends war Marc Roca."