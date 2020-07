Internationale Pressestimmen zum Ferrari-Debakel um Vettel und Leclerc: "Fiasko in Rot"

Was für ein Desaster! Schon in der zweiten Kurve war der zweite Lauf der Formel-1-Saison auf dem österreichischen Red-Bull-Ring für Ferrari gelaufen. Charles Leclerc hatte bei einem ambitionierten Überholversuch seinen eigenen Teamkollegen Sebastian Vettel abgeräumt.

Frankreich:

L'Equipe: "Die Ferrari von Leclerc und Vettel sind am Sonntag schon in der ersten Runde ausgeschieden und versenken die Scuderia in einem Tunnel, dessen Ausgang Tag für Tag in weiterer Ferne liegt. Für Hamilton existierte Ferrari schon nicht mehr, oder höchstens, um sich darüber lustig zu machen."