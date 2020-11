Internationale Pressestimmen zum schweren Feuer-Unfall von Formel-1-Fahrer Romain Grosjean: "Ein Wunder"

Formel-1 -Weltmeister Lewis Hamilton hat den von einem Feuer-Unfall überschatteten Grand Prix von Bahrain gewonnen. Der Mercedes-Pilot sicherte sich am Sonntag in Sakhir seinen elften Saisonsieg. Nach einem Crash von Haas-Fahrer Romain Grosjean war das drittletzte Rennen des Jahres lange unterbrochen worden. Der Franzose blieb ersten Untersuchungen zufolge weitgehend unbeschadet.

Grosjean war auf der ersten Runde in Sakhir mit rund 220 km/h in die Leitplanke eingeschlagen. Er konnte selbst aus dem brennenden Wrack aussteigen, sein Wagen brach in zwei Teile. Die Hintergründe des Unfalls sind noch unklar. Grosjean verbrachte die Nacht zur Beobachtung im Krankenhaus. Er schickte noch vom Krankenbett eine Nachricht, dass es ihm gut gehe. Der SPORTBUZZER fast die internationalen Pressestimmen zum Feuer-Unfall in Bahrain zusammen.