Internationale Pressestimmen zum Klub-WM-Sieg: FC Bayern hat "die Weltkrone erobert"

Hansi Flick war nach dem historischen Titel-Sixpack des FC Bayern stolz und erleichtert - aber auch kaputt. Nach der Krönung durch den Finalsieg bei der Klub-Weltmeisterschaft und einer wahrlich turbulenten Woche schenkte der Münchner Trainer seinen Stars bereits vor der Rückreise im Sonderflieger zwei freie Tage. Anzeige

"Das Spiel war für uns alle schon am Limit, auch für mich an der Außenlinie", gestand der 55-Jährige. Flick gönnt seinem Ensemble um Matchwinner Benjamin Pavard bis zum nächsten Training am Sonntag ein wenig Erholung. Der FC Bayern ist nach den Weltpokalsiegen 1976 und 2001 sowie dem erstmaligen Gewinn der Vereins-WM 2013 offiziell zum vierten Mal die beste Mannschaft der Welt. "Das ist auch für den erfolgreichen FC Bayern München mit Sicherheit die beste Saison, die er gespielt hat", hob Flick nach insgesamt sechs Titeln hervor.

Entsprechend euphorisch wurde der FC Bayern auch von der internationalen Presse gefeiert. Während in England die Klub-WM in der Berichterstattung überwiegend ausgeblendet wurde, ärgerte man sich in Mexiko ob des vermeintlich irregulären Tores von Pavard. Der SPORTBUZZER hat die Pressestimmen zum historischen Bayern-Erfolg gesammelt.

Milenio (Mexiko): "Im gleichen Spielzug des Tores beging der Pole Robert Lewandowski ein klares Handspiel, das der VAR nicht sah, als er die Situation überprüfte und nur bestätigte, dass Carlos Salcedo das Abseits aufhob."

El Sol de Mexico (Mexiko): "Tigres verlässt die Weltmeisterschaft mit erhobenem Haupt, obwohl man weder einen zweiten WM-Titel für die Bayern verhindern, noch die Serie von inzwischen acht Titeln in Serie der europäischen Vertreter beenden konnte."

Record (Mexiko): "Tigres konnte es nicht schaffen, den deutschen Riesen Bayern München zu besiegen, aber es hielt den Namen des mexikanischen Fußballs hoch."

"Die Bayern auf einer Stufe mit Pep Guardiolas FC Barcelona" Marca (Spanien): "Die Bayern haben in der Wüste die Weltkrone erobert. Die Pandemie verschob die historische Errungenschaft ihres "Sextetts" auf 2021. Die bayerische Walze, die Hansi Flick 2020 gebaut hat, befindet sich jetzt auf einer Stufe mit Pep Guardiolas FC Barcelona und den sechs Titeln von 2009."

Gazzetta dello Sport (Italien): "Historisches wurde erreicht, wenn auch mit ein wenig Aufwand. Bayern München ist Meister von allem, auch von der Welt. Die Bayern besiegten Tigres im Finale der Klub-Weltmeisterschaft mit 1: 0 und gewannen nach dem nationalen Pokal, der Meisterschaft, dem deutschen Superpokal, der Champions League, dem europäischen Superpokal auch den letzten verfügbaren Titel."

Bild (Deutschland): "Bayern ist Weltmeister! Bayern hat den Titel-Rekord, gewinnt das Finale der Klub-WM gegen Mexiko-Klub Tigres 1:0. Damit hat der jetzt beste Klub der Welt das historische Titel-Sixpack."

"Klub-WM ein belangloses Turnierchen" Süddeutsche Zeitung (Deutschland): "Und so endete für Trainer Flick am Donnerstagabend eine Reise, von der er es sich bei Reiseantritt niemals ausgemalt haben dürfte, dass sie so farbig sein würde. Sechs Titel hat er nun in seiner ersten Saison beim FC Bayern gewonnen. Sechs Pokale, die holte vor ihm nur der FC Barcelona 2009 mit dem Übungsleiter Pep Guardiola. Und beim FC Bayern: bisher niemand."