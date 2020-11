Internationale Pressestimmen zum Titel-Rekord in der Formel 1: "Lewis Hamilton im siebten Himmel"

Lewis Hamilton hat sich zum siebten Mal zum Formel-1-Weltmeister gekürt und den Titelrekord von Michael Schumacher eingestellt. Der 35-jährige Brite machte seinen erneuten WM-Triumph im Mercedes am Sonntag in Istanbul mit einem Sieg unter schwersten Bedingungen beim Großen Preis der Türkei perfekt. Auf der nassen und rutschigen Strecke verwies er den Mexikaner Sergio Perez von Racing Point und Sebastian Vettel im Ferrari auf die Plätze. So reagiert die internationale Presse auf den Triumph.

The Guardian (England): "Lewis Hamilton lieferte große Dramatik und große Emotionen für ein Krönungsspektakel, das einem der größten Champions würdig ist, den die Formel 1 hervorgebracht hat. Sein Sieg beim Großen Preis der Türkei besiegelte die Weltmeisterschaft und seinen siebten Titel. Damit hat Hamilton erreicht, was einst für unmöglich gehalten wurde: Er hat den Rekord von Michael Schumacher eingestellt und ist damit der erfolgreichste Formel-1-Fahrer aller Zeiten geworden."

Bild (Deutschland): "Der Mercedes-Pilot setzt sich in einem hochspannenden, teilweise chaotischen Rennen durch, weil er einmal mehr die Reifen streichelt, wie es sonst kein Fahrer fertigbringen kann. Mit einem Stopp weniger als seine Sieg-Rivalen gleitet Hamilton die 58 Runden von Istanbul auf nasser Piste dahin, macht keinen Fehler und wird so neben Schumi zum Rekord-Weltmeister, wie es sich gehört: Mit einem Sieg."

Marca (Spanien): "Wenn jemand Zweifel an der Klasse von Lewis Hamilton hatte, so ist in der Türkei klar geworden, dass er einer der besten in der Geschichte ist. (...) Es war einer jener Tage, der eine historische Figur des Motorsports seinen Stempel aufdrückte. Druck ist sein natürlicher Lebensraum."

Le Figaro (Frankreich): "Außergewöhnlich. Es fehlen die Bezeichnungen, um Lewis Hamiltons Leistungen von Wochenende zu Wochenende zu beschreiben. Aber am Sonntag hat der Brite in der Türkei ein fantastisches Rennen hingelegt, um den 94. Sieg seiner Karriere, aber auch und vor allem seinen siebten Weltmeistertitel zu holen."