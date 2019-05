Internationale Pressestimmen zum Großen Preis von Monaco: "Lauda hätte Sieg von Hamilton bewundert"

Es war ein Rennen, das die Formel 1 brauchte. Eines gegen die Langeweile, die droht, selbst wenn der Sieger am Ende wieder Lewis Hamilton hieß. Der fünfmalige Weltmeister bewies auch beim Klassiker in Monaco: Er ist das Maß der Dinge. Die Lehren aus dem spektakulären Rennen, bei dem Sebastian Vettel hinter Hamilton sich über seine beste Saisonplatzierung freuen durfte.

Wer soll ihn eigentlich schlagen? Es war sein vierter Sieg in dieser Saison, der 77. in seiner Karriere. Lewis Hamilton, der Superlativ. Er holte die Pole, die 85. in seiner Laufbahn, er verteidigte sie souverän beim Start. Er trotzte auch den eigenen Riesensorgen um die Reifen. Der SPORTBUZZER hat die Reaktionen der internationalen Presse zusammengefasst.