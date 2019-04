Internationale Pressestimmen: Ajax wirft Ronaldo raus - "Ein Meisterwerk!"

Ajax Amsterdam hat in der Champions League nach Real Madrid nun auch Juventus Turin aus dem Wettbewerb geworfen und den Ruf als Favoritenschreck bestätigt. Im Viertelfinal-Rückspiel siegte das Team von Trainer Erik ten Hag beim italienischen Rekordmeister mit 2:1 (1:1) und erreichte nach dem 1:1 im Hinspiel die Runde der letzten Vier. Zwar hatte Cristiano Ronaldo im Juventus Stadium die Hausherren in Führung gebracht (28.), doch Donny van de Beek und Matthijs de Ligt (67.) drehten die Partie.

Für die internationale Presse gibt es an diesem historischen Königsklassen-Abend nur einen Verlierer: Cristiano Ronaldo. Aus gutem Grund: Ein Champions-League -Halbfinale ohne Ronaldo ist kaum denkbar. Erstmals seit neun Jahren findet ein Semifinale ohne den Portugiesen statt. Die Gazzetta dello Sport schreibt unter anderem von einer "enormen Enttäuschung" für Juventus. Die holländische Presse jubelt dagegen wie fast alle europäischen Medien über ihre "Ajax-Youngster" und schreibt von einem "sensationellen" Erfolg in Turin. Der SPORT BUZZER hat die internationalen Pressestimmen gesammelt. Klickt euch durch!

Ajax Amsterdam jubelt, Ronaldo ist tieftraurig und verpasst nach neun Jahren zum ersten Mal ein Halbfinale der Champions League. Der SPORT BUZZER zeigt die besten Pressestimmen zum Sieg der Underdogs in Turin. ©

Cristiano Ronaldo verpasst mit Juventus Turin vierten Champions-League-Triumph in Folge

Ronaldo setzte gegen Ajax dabei zunächst seine imposante Serie fort: Der portugiesische Nationalspieler hatte die letzten vier Treffer für Juve in der Champions League erzielt und stellte auch in der 28. Minute mit einem Kopfball nach einer Ecke scheinbar die Weichen auf das Weiterkommen. Doch die Juve-Freude währte nur sechs Minuten, ehe van de Beek mit dem einzigen Torschuss der Gäste in den ersten 45 Minuten frei vor Torwart Wojciech Szczesny ausglich.