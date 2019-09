Internationale Pressestimmen zur Show von Barca-Keeper ter Stegen gegen den BVB

Marc-André ter Stegen brachte die BVB-Angreifer um Marco Reus zur Verzweiflung. Erst fischte der Barca-Keeper im Spiel einen Elfmeter von Kapitän Reus aus der Ecke. Anschließend machte er weitere hochkarätige Möglichkeiten der Borussen zunichte und warf sich in jeden Schuss, der auf den ehemaligen Gladbach-Keeper zukam. Am Ende war er der Garant dafür, dass Barca keinen Gegentreffer kassierte und das Spiel 0:0 endete. Die Presse feiert den DFB-Keeper nach seiner unglaublichen Leistung. Die spanische Zeitung El Mundo spricht vom "eisernen Torhüter von Barcelona" die AS vergleicht ihn gar mit einer "Mauer".

