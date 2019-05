Trainer Mauricio Pochettino sank ungläubig auf den Rasen, schlug die Hände vor das Gesicht und konnte es einfach nicht fassen. 24 Stunden nach Jürgen Klopp und dem FC Liverpool hat Tottenham Hotspur für das nächste britische Wunder gesorgt. Dank Dreifach-Torschütze Lucas Moura zogen die Londoner in einer weiteren denkwürdigen Europacup-Nacht in das Finale der Champions League gegen die Reds ein und beendeten das Außenseiter-Märchen von Ajax Amsterdam in der sechsten Minute der Nachspielzeit. 3:2 - der reale Fußball-Wahnsinn!

Entsprechend rastlos kommentierten die internationalen Pressestimmen das wahnsinnige Fußballspiel in Amsterdam. Der SPORTBUZZER fast die Reaktionen vor allem aus England und den Niederlanden, aber auch von Zeitungen und Nachrichtenportalen aus Deutschland, Frankreich und Italien zusammen. Wie fallen die internationalen Pressestimmen zum Tottenham-Triumph bei Ajax Amsterdam aus?

Internationale Pressestimmen zum Tottenham-Triumph: "Wahnsinns-Wende in Amsterdam"

Spurs-Trainer Pochettino: „Es war eine unglaubliche Nacht“

Die Spurs erreichten ihr erstes Königsklassen-Endspiel am 1. Juni in Madrid durch den 3:2-Sieg und schafften dabei ein ähnlich eindrucksvolles Comeback wie Trainer Klopp und die Reds tags zuvor beim 4:0 nach einer 0:3-Hinspiel-Niederlage gegen den FC Barcelona. „Es war eine unglaubliche Nacht“, sagte Pochettino - und er hatte recht.

Nach dem Abpfiff stürmten Trainerteam und Ersatzspieler der Spurs auf den Platz und feierten ihren Hattrick-Helden Lucas Moura. „Die zweite Halbzeit war ein komplett verrücktes Spiel“, sagte Tottenhams Ex-Bundesligaprofi Heung-Min Son bei Sky. „Drei Tore von Lucas sind einfach Wahnsinn!“ Tottenham gelang am Mittwoch als erst zweitem Verein in der Historie der Königsklasse der Final-Einzug trotz einer Hinspiel-Niederlage zu Hause - und machte dabei sogar noch einen 0:2-Pausenrückstand wett. „Wir sind sehr, sehr glücklich. Das kann man nicht in Worte fassen“, sagte Son. „Ich glaube immer noch nicht, dass wir gewonnen haben.“ Sein Team habe „gefightet bis zum Ende“.

Das tat auch Ajax, doch es brachte nichts. „Das ist hart und die schlimmste Art und Weise, aus der Champions League auszuscheiden“, sagte Kapitän und Torschütze Matthijs de Ligt. „Wenn man so nah am Finale ist und in letzter Sekunde verliert, ist das unbeschreiblich.“

Diese Stars wurden bei Ajax Amsterdam ausgebildet

