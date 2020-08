Internationale Pressestimmen zum Aus von Manchester City: "Guardiola muss die Haupt-Schuld tragen"

Oh weh, Pep Guardiola! Manchester City konnte das eigene Trauma in der Champions League schon wieder nicht überwinden, scheiterte unter dem früheren Bayern-Trainer erneut am Halbfinal-Einzug. Der FC Bayern trifft somit im Halbfinale der Champions League nicht auf den englischen Spitzenklub und seinen Ex-Coach – sondern auf Außenseiter Olympique Lyon. Man City verlor das letzte Viertelfinale des Finalturniers in Lissabon überraschend mit 1:3 gegen den französischen Klub, vor dem die Bayern gewarnt sein sollten. Im Achtelfinale hatte OL zuvor Juventus Turin und Superstar Cristiano Ronaldo aus dem Wettbewerb geworfen.

Während Guardiola den Blick nach dem erneut frühen Ausscheiden seiner Mannschaft fast trotzig nach vorn richtete ("Eines Tages werden wir es ins Halbfinale schaffen"), arbeitet sich die internationale Presse am früheren Bayern-Trainer ab. Dessen Taktik-Plan mit einer Dreierkette "zündet nicht", stellte die Süddeutsche Zeitung fest. Besonders hart ist die Kritik in England. Die Manchester Evening News sieht die Mannschaft kollektiv in der Verantwortung, der Daily Mirror erkennt in Guardiola den Haupt-Schuldigen. Der SPORTBUZZER hat die internationalen Pressestimmen gesammelt.

De Bruyne enttäuscht: "Haben es nicht so gemacht, wie wir es müssen"

Das Aus der Citizens war unterm Strich verdient, aber trotzdem bitter: Maxwel Cornet (24.) und der eingewechselte Moussa Dembélé mit einem Doppelpack (79. und 87.) brachten die Franzosen auf Kurs Richtung Halbfinale am kommenden Mittwoch gegen die Bayern, die am Freitag den FC Barcelona mit 8:2 gedemütigt hatten. Man City um Nationalspieler Ilkay Gündogan erhöhte in der zweiten Halbzeit massiv den Druck, der zwischenzeitliche Ausgleich des früheren Bundesliga-Profis Kevin De Bruyne (69.) war aber zu wenig.