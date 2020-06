Internationale Pressestimmen zur Liverpool-Meisterschaft: "Ein Vulkan bricht aus"

Auch die Medien überschlugen sich nach dem ersten Premier-League-Titel der Vereinsgeschichte des FC Liverpool. Als der LFC 1990 zuletzt englischer Meister war, gab es die Premier League noch gar nicht. Darauf verweist übrigens auch der Independent. Ein gewohntes Wortspiel bringt die Sun: "Kop of the world", schreibt sie in Anlehnung an "The Kop" - die legendäre Tribüne an der Anfield Road.