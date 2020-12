Internationaler Trainerkurs in Leipzig bleibt auch 2021 online

Leipzig. Der Internationale Trainerkurs (ITK) gehört seit über 50 Jahren zum Inventar der Sportwissenschaftlichen Fakultät der Uni Leipzig. Jedes Jahr finden sich Trainerinnen und Trainer aus aller Welt in der Messestadt zusammen, um an der Weiterbildung teilzunehmen. Für ein Semester sollen ausländische Studierende die hiesigen Sportmethoden und -strukturen kennenlernen. „Das Ziel ist es, den Sport in Entwicklungsländern zu fördern und zu entwickeln“, sagt der administrative Geschäftsführer des ITK, Daniel Eckert-Lindhammer.

Seit dem 20. September ist der zweite Kurs des Kalenderjahrs 2020 in vollem Gange. Die Vorlesungen absolvieren die Alumni aus 38 Nationen in ihren Heimatländern via Online-Vorlesungen in vier Sprachen. Die Kurszeiten wurden dabei an die verschiedenen Zeitzonen in Argentinien, Marokko, Ruanda, Indien und Co. angepasst.