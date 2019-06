Beim 5. Internationalen Fußballbegegnungsfest wird für mehr Toleranz gekickt

Erinnern und mit der Jugend etwas Neues aufbauen, das ist das Ziel des Internationalen Fußballbegegnungsfestes in Leipzig, das ein Zeichen gegen Antisemitismus setzen will. ZU den Höhepunkten gehört die Partie zwischen der vereinigten Mannschaft des SK Bar Kochba/FC Blau-Weiß gegen die BSG Chemie am Samstag.