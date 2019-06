Internationales Jugendturnier bei Frisch Auf Wurzen: Die Welt zu Gast bei Freunden

Wurzen. Die dramatischen Nachrichten aus seiner alten Heimat ließen ihm keine Ruhe. Frisch Auf Wurzen fremdenfeindlich? Thomas Nikoleit, der als Kind für Empor kickte, liebt seine Geburtsstadt: „Alles, was ich bin, verdanke ich Wurzen.“ Und so beschloss er, etwas zurück zu geben. Obwohl er längst im fernen Frankreich lebt und arbeitet, trat er trotzig dem Wurzener Fußballverein bei. Seit 2011 ist er so etwas wie dessen Außenminister.

Zunächst initiierte er eine Reise der Wurzener E- und D-Jugend in die Nähe der Stadt Tours sowie ein Jahr später das Freundschaftsspiel der Männermannschaft gegen den Pariser Vorortverein FC Longjumeau. Noch im selben Jahr fuhr der Wurzener Nachwuchs zum Gegenbesuch. Freundschaftsspiele in der Nähe von Calais folgten. 2013 gab es in Wurzen das erste Internationale Jugendturnier.