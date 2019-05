Interne Abstimmung am Montag: Wird Freddy Bickel der neue 96-Sportchef?

Seit sechs Wochen sucht 96 den Superchef. Manager Horst Heldt war bereits am 9. April freigestellt worden. „So ausführlich wie noch nie“ hat sich Profigeschäftsführer Martin Kind mit der Nachfolgersuche beschäftigt. „Eine stattliche Zahl an Gesprächen“ hat er geführt. Die Phase ist nun abgeschlossen. Am Montag soll zumindest intern der Nachfolger bestimmt werden. Kind will seine Wahl mit dem Profiaufsichtsrat und den Mitgesellschaftern abstimmen.

Zeit wird es, denn für heute in vier Wochen ist schon der Trainingsstart angesetzt. Eine neue Mannschaft muss zusammengestellt werden, diese Aufgabe sollte der neue Sportchef mit dem Trainer übernehmen. „Das sind abgestimmte Entscheidungen“, sagt Kind. Eigentlich müsste der Sportchef auch den Trainer aussuchen. Ansonsten wäre der nächste Konflikt programmiert.