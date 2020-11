Ex-Trainer Christian Benbennek: "Schaue immer noch schnell auf Havelses Ergebnisse"

Ich lebe im Stadtteil Hohenschönhausen, unmittelbar in der Nähe des Sportforums, wo wir trainieren. Hier habe ich meinen kleinen Kiez, in dem ich mich inzwischen auskenne. Vom Balkon habe ich einen Blick auf den Fernsehturm. Berlin ist mir insgesamt aber etwas zu groß. Als ich mit dem Auto mal einen Spieler vom Flughafen Tegel abgeholt habe, brauchte ich für die zwölf Kilometer eineinhalb Stunden. Da hätte ich auch zu Fuß gehen können (lacht).

In der vergangenen verkürzten Saison sind Sie mit dem BFC Dynamo Sechster geworden. Welches Ziel haben Sie für diese Spielzeit, in der Sie aktuell Siebter sind?

Die Vergangenheit lässt sich nicht mehr ändern. Trotzdem sollte jeder begreifen, dass es inzwischen 30 Jahre her ist, es ist Geschichte. Alle im Verein und in der Fan-Szene würden sich freuen, wenn man endlich mal auf unseren tollen Offensiv-Fußball guckt und darüber berichtet.

An was denken Sie besonders gerne zurück?

Ich schaue an Spieltagen immer noch ziemlich schnell auf die Ergebnisse und die Aufstellung und freue mich riesig über den Erfolg. Es ist toll, was die Jungs da unter Jan Zimmermann abspulen. Ich kenne ja auch noch einige Spieler. Aber einen direkten Kontakt habe ich nicht. Mit Ex-Spieler Erhan Yilmaz, der jetzt bei Viktoria Berlin aktiv ist, und Stefan Gehrke (trainierte das Regionalligateam und die A-Jugend in Havelse, Anm. d. Red.) habe ich kürzlich mal telefoniert.

Großenheidorns Coach Lux über die Lage in der Oberliga: "Sehenden Auges in die Kreissäge"

Kennt man in Berlin eigentlich den TSV Havelse?

Das kam hier als Thema noch nicht auf. Aber es gibt eine Anekdote aus der Zeit in Havelse. Wir hatten damals ein Testspiel gegen Jürgen Klopps Dortmunder. Und die Leute dort dachten, wir kämen aus der Hauptstadt, weil im Namen „Havel“ enthalten ist – wie der Fluss in Berlin.

Wie verbringen Sie Ihre Tage in Berlin?

Wir trainieren unter Profibedingungen achtmal in der Woche. In der Mittagspause gibt es ein gemeinsames Essen. Das schweißt uns als Team noch enger zusammen. Da ich in meiner Wohnung kein Pay-TV habe, gehe ich abends gerne mal zum Gucken der Champions League in eine benachbarte Kneipe. Das ist auch eine BFC-Kneipe, wo man immer wieder Fans trifft.