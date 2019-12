Ex-Manager Christian Hochstätter: "Gefühlt ist 96 höher anzusiedeln als Bochum"

Herr Hochstätter, Mitte August hatten wir Sie beim NP-Talk zu Gast, 96 hatte gerade 3:0 in Wiesbaden gewonnen. Damals sagten Sie, erst nach zehn Spieltagen habe die Tabelle eine Aussagekraft. Nach 16 Spieltagen ist 96 Zwölfter. Was heißt das? Ich bin nach wie vor der Meinung, dass der Kader von Hannover 96 deutlich mehr hergibt als Tabellenplatz zwölf. Das ist bei Bochum im Übrigen genauso (der VfL steht auf Platz 14, d. Red.). Aber jetzt hat Hannover ja endlich das erste Heimspiel gewonnen und wird mit einer breiteren Brust nach Bochum fahren, als das sonst der Fall gewesen wäre. Sie haben am Anfang der Saison auch gesagt, Mirko Slomka werde schon das richtige System finden, um erfolgreich zu sein. Offenbar hat er nicht das richtige System gefunden, sonst wäre er ja noch 96-Trainer. Mirko Slomka ist ein erfahrener Trainer und hatte sicher eine klare Vorstellung davon, wie er den Job bei 96 angeht. Ich habe dem Mirko schon zugetraut, dass er das hinkriegt, weil er Hannover kennt und dort auch schon erfolgreich gearbeitet hat. Aber wenn die Ergebnisse nicht da sind, trennt man sich – so ist das Geschäft.

Der 96-Kader war ja erst relativ spät komplett, der HSV mit seinem Radikalumbruch schon viel früher fertig – kostet das Hannover womöglich den Aufstieg? Schauen Sie: Das ist ja auch kein Selbstläufer beim HSV. Die vermeintlichen Favoriten haben es in der zweiten Liga nicht leicht. Ob es nur daran liegt, dass man in der zweiten Liga einen anderen Fußball spielt als in der ersten, das mag sein. Hamburg, Stuttgart oder Hannover werden in ihren Spielen immer die Favoriten sein und mehr Fußball spielen müssen als die anderen. Ich glaube, dass diese Vereine genügend individuelle Qualität haben, um sich Ende vielleicht doch durchzusetzen. Ob das bei 96 noch der Fall sein wird, weiß ich nicht. Aber wenn man mal seine Serie von ein paar gewonnenen Spielen hinlegt, ist man wieder oben dabei. Sie waren zwischen 2013 und 2018 fast fünf Jahre lang Sportchef in Bochum. Wie ist der VfL aktuell einzuschätzen? Bochum hatte zuletzt ein durchschnittliches Jahr und wollte in dieser Saison zumindest wieder ins obere Drittel der Tabelle. Das ist der Mannschaft nach einem missglückten Start nicht gelungen. Dann haben sie auch einen Trainerwechsel vollzogen und mit Thomas Reis ein bisschen Konstanz und Ruhe reinbekommen. Die Verantwortlichen sagen, es wird eine schwere Saison. Ich glaube, dass der VfL bisher unter seinen Möglichkeiten geblieben ist.

Am Anfang der Saison haben Sie Marvin Ducksch 15 bis 20 Tore zugetraut bei 96 – bisher hat er vier ... Ich habe das gesagt, weil er ein interessanter Spieler ist. Er ist groß, er ist schnell. Er weiß, wo das Tor steht. Und gerade bei einem Mittelstürmer ist es ja so: Wenn die dann in einen Lauf kommen, dann machen die auch mal sechs bis acht Tore in Folge. Dann wissen die teilweise selbst nicht, warum sie treffen. Das war in Bochum bei Ganvoula auch der Fall, der hat fünf Wochen lang nicht getroffen, jetzt hat er wieder getroffen. Aber wie bei Ducksch hängt das auch mit der Mannschaft zusammen. Wenn man sieht, wie 96 dasteht und wie sie bisher gespielt haben, dann braucht man sich nicht zu wundern, dass auch der Torjäger nicht mit oben dabei ist.

Kennen Sie den neuen 96-Trainer Kenan Kocak? Er hat bei einem Verein wie dem SV Sandhausen gearbeitet, wo die wirtschaftlichen Bedingungen schwieriger sind und man als Trainer kreativ sein muss. Er war für mich jemand, der in Sandhausen eine Fußballidee hatte, eine Philosophie. Er ist ein intelligenter Mann, der weiß, was er will. Ich glaube, dass das für 96 eine gute Entscheidung ist. Bochum oder 96 – wer ist am Freitag Favorit? 96 kommt auswärts bisher besser zurecht. Der VfL ist zuhause aber lange ungeschlagen. Deswegen glaube ich, dass Bochum leichter Favorit ist. Über die Saison gesehen sollte sich Bochum im Mittelfeld der Tabelle einordnen, bei 96 sehe ich das ähnlich. Ich rede bewusst nicht vom Aufstieg, dazu wurden schon zu viele Punkte verspielt. Aber im oberen Drittel kann ich mir Hannover noch gut vorstellen. Sie haben Jan Schlaudraff 2008 von Bayern zu 96 geholt. Jetzt ist Schlaudraff 96-Sportdirektor. Wie bewerten Sie seine Arbeit? Der Jan hat ja gerade erst begonnen mit seiner Arbeit. Man muss so einem jungen Mann auch mal eine Chance geben und ihn nicht nach vier oder fünf Monaten bewerten, das ist nicht seriös. Ein Sportdirektor soll ja einen mittel- oder langfristigen Part bei einem Fußballverein einnehmen.

Hannover hat aber mehr Möglichkeiten als Bochum, oder? Gefühlt ist Hannover 96, auch was den Etat betrifft, sicherlich höher anzusiedeln als der VfL Bochum, ja. 2006 sind Sie in Hannover Nachfolger des Sportdirektors Ilja Kaenzig geworden. Inzwischen ist Kaenzig Geschäftsführer des VfL. Er will in Bochum den Fußball als Volkssport erhalten. Romantik im Ruhrstadion – ist so etwas heutzutage noch möglich? Ich tue mich ein bisschen schwer mit dem Begriff vom ehrlichen Fußball. Ich war viereinhalb Jahre da und glaube, wir haben keinen unehrlichen Fußball gespielt. Der VfL Bochum ist ein Zweitligist und kein gefühlter Erstligist wie vor zehn Jahren oder die graue Maus, die immer auf- und absteigt. Damit muss man sich im Moment abfinden. Zu meiner Zeit war das Ziel, aufzusteigen. Heute ist das Ziel, zu den besten 25 Mannschaften in Deutschland zu gehören. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass der VfL als Traditionsverein immer ein Auge darauf haben sollte, in die erste Liga aufzusteigen. Und das wird immer mit ehrlichem Fußball einhergehen.