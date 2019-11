Dieter Schatzschneider über 96-Trainer Kenan Kocak: "Gefällt mir ausgezeichnet"

Da muss ich noch mal klarstellen – von mir aus hätte Slomka hier 100 Jahre Trainer sein können, dann aber bitte auch erfolgreich. Mir war, als er Trainer wurde, klar, dass es nur funktionieren würde, wenn er die richtigen Spieler bekommen hätte. Er braucht Tempo am Flügel und aggressive, laufstarke Spieler im Mittelfeld, um schnell in Ballbesitz zu kommen. Als die Spieler nicht kamen und als sie sich dann noch über Ballbesitz definiert haben, wusste ich, wie das ausgeht. Das kann man überschauen, das ist eine logische Folge. Vom Verein hätte ich da auch eine andere Reaktion erwartet.

Ich versuche, es mir so oft wie möglich anzuschauen. Was ich bisher gesehen habe, gefällt mir ausgezeichnet. Ich glaube daran, dass man so spielt, wie man trainiert. Ich wusste auch, wa­rum wir immer nach 65 Mi­nu­ten platt waren. Es wurde viel geredet und zu wenig ge­tan. Ich freue mich, dass wir jemanden haben, der Erfolg über Arbeit sucht. Das macht mir Freude, so werden wir wieder bessere Zeiten erleben. Da hat man aber auch gesehen – einige marschieren wie die Kesselflicker, andere pumpen und müssen schon Luft holen. Das darf nicht sein.

"Dann werde ich über kurz oder lang Erfolg haben"

Was lief noch falsch?

Slomka dachte, es reicht, ein freundschaftliches Klima zu schaffen. Mir herrscht da aber zu viel Freundschaft. Ich möchte kein freundschaftliches, sondern ein professionelles Klima. Die Mannschaft muss sich nur über Leistung definieren. Eine Mannschaft entsteht auf dem Platz.

Hat die Trainerwahl zu lange gedauert?

Nein, überhaupt nicht. Da musste man am Ende zwischen zwei Personen abwägen. Einmal Daniel Meyer, der für einen anderen Fußball steht. Oder Kenan Kocak, der in Sandhausen gezeigt hat, dass seine Mannschaften stabil stehen. Wir können ja nicht ständig vier Tore kassieren, das müssen wir stabilisieren. Nach vorne geht immer was, da haben wir eine gewisse Klasse. Allerdings fehlt uns vorne noch ein schneller Mann am Flügel. Wenn der in der Winterpause kommen würde, dazu noch ein aggressiver Mittelfeldspieler, dann starten wir auch durch.

Ist der Trainer eine gute Wahl?

Absolut. Es gibt keine Garantie für Siege. Aber wenn ich so intensiv arbeite und trainiere, dann werde ich über kurz oder lang Erfolg haben. Das schafft man nicht mit Sabbelei, wie: Das Pässchen muss so oder so kommen.

Sind denn nicht seine Strafen wie Po-Schießen Methoden von anno dunnemals?

Im Fußball gibt’s kein Mo­dern und Unmodern. Im Fußball muss man nur diese drei Fragen richtig beantworten: Was habe ich für eine Mannschaft, wie erreiche ich sie, und was will ich mit ihr spielen? Das war damals nicht anders als heute, nur wir nennen es anders. Wir haben immer schon Diagonalbälle gespielt, heute gibt’s dafür Begriffe, die kann ich kaum aussprechen. Keiner wird den Fußball neu erfinden.