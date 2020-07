Bester Trainer der Welt? Recken-Kapitän Fabian Böhm lobt Ortega - und die Neuen

Fabian Böhm, letzten Sommer war bei den Recken alles Friede, Freude, Eierkuchen. Stets wurde die gute Laune im Team betont. Es folgte eine überragende Saison. Wie wirken sich jetzt die Dämpfer aus? Corona, Kurzarbeit, Europaverzicht, Gehaltsverzicht?

Es ist noch ein bisschen früh, das genau einzuschätzen. Die Corona-Situation bringt diese Themen nun alle mit sich, es ist nicht einfach. Trotzdem glaube ich, dass die Mannschaft es schaffen wird, sich auf das Training zu konzentrieren und alles andere auszublenden. Unsere Aufgabe ist es, Tore zu werfen und Tore zu verhindern. Ich hoffe, wir schaffen es, den Fokus so hochzuhalten.

Der Europaverzicht muss doch ein riesiger Motivationsdämpfer sein.

Dass wir als Mannschaft riesig enttäuscht sind, das ist klar, da muss ich auch kein Blatt vor den Mund nehmen. Man arbeitet zwölf Monate für etwas, investiert viel Kraft und hat damit Erfolg. Die Belohnung war das Final-Four, das dürfen wir spielen. Europa leider nicht. Das ist sehr hart. Was das mit der Motivation jedes Einzelnen macht? Ich kann nicht in die Köpfe gucken. Jeder muss einen Weg finden, damit umzugehen. Da habe ich als Kapitän auch nicht so viel Einfluss – wir sind alle nur Menschen.