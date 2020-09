"Jeder in der Verantwortung": Recken-Kapitän Böhm über die erste Saison ohne Olsen

Klar, Morten hat individuell viele Möglichkeiten für uns kreiert. Das muss jetzt die gesamte Mannschaft lösen. In der Vergangenheit ist viel über Morten und mich gelaufen. Da sind jetzt alle gefragt, jeder ist in der Verantwortung. Das ist generell wichtig, die Mannschaft muss enger zusammenrücken. Es geht nicht darum, ein paar Minuten gut Handball zu spielen. Jeder muss dem Team weiterhelfen.

Wegen Corona drohen Spiele vor wenig oder gar keinen Zuschauern. Hatten Sie, abgesehen vom HSV-Test, schon mal ein Geisterspiel?

Ja, zwei Tests ohne Zuschauer. Es ist dadurch so, dass es keine wirklichen Heim- und Auswärtsspiele mehr gibt. Der Trick ist, den Schalter dennoch umzulegen.

Diese Saison im Zeichen der Pandemie wird speziell und könnte länger dauern, wenn Partien nachgeholt werden müssen. Was haben Sie für ein Gefühl, wie wird es laufen?

Es ist alles sehr undurchsichtig und schwer zu sagen. Der ausgefallene Test gegen Melsungen zeigt, wie schnell das gehen kann. Und das ist vielleicht ganz gut so. Plötzlich sind zwei Mann raus und in Quarantäne. Das wird noch mehr Mannschaften treffen. Vielleicht kann man von einer Hoffnung sprechen, dass wir in unserem Sport mit all den Unwägbarkeiten gut umgehen und zurechtkommen werden.