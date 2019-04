Florent Muslija, der feine Fuß von Hannover 96, im Interview: "Wir sind Letzter, aber ..."

Die vergangenen Spiele hatten Sie immer Spielzeit, gegen Berlin war’s die Startelf. Wie wichtig ist das Vertrauen des Trainers gerade für einen jungen Profi?

Das fühlt sich natürlich gut an. Ich freue mich einfach über jede Minute, die ich spiele. Ob es zehn Minuten sind, eine ganze Halbzeit oder von Anfang an. Ich versuche immer, der Mannschaft zu helfen durch meine Impulse. Man will als Spieler immer helfen und vorangehen, egal ob man jung oder alt ist. Dadurch erarbeitet man sich ja auch ein Stück weit Respekt. Wenn man mit Leistung vorangehen kann, dann spielt das Alter keine Rolle.

Sie sind im Sommer von der 3. in die 1. Liga gewechselt. Wie groß war die Umstellung?

Das Spieltempo ist natürlich noch mal deutlich schneller, der fußballerische Unterschied enorm. Aber man passt sich dem Tempo schnell an nach den ersten Wochen. Ich habe versucht, unbekümmert zu spielen – und dem Trainer auch zu zeigen, dass ich mir als junger Spieler nichts gefallen lasse, giftig bin, aggressiv bin und einfach hungrig.

Ich wurde überragend aufgenommen im Team, habe mich direkt wohlgefühlt. Mein Bundesligadebüt war dann ein Traum, ich habe ja gleich auch im ersten Spiel mein erstes Tor geschossen. Die Kulisse: wow. Das kannte ich so nicht, da hatte ich schon Gänsehaut.