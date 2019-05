96-Kapitän Bakalorz im Interview: "Vertragsverlängerung? Es kann in alle Richtungen gehen"

Was soll ich Ihnen dazu jetzt sagen? Sollen wir hinfahren und uns ergeben? Das werden wir nicht machen. Du musst dran glauben. An Nürnberg sieht man, dass man auch gegen die Bayern etwas holen kann. Wir müssen uns reinschmeißen und versuchen, das Beste dabei rauszuholen. Wir haben noch die Chance, und wir werden daran arbeiten, diese zu nutzen.

Die Lage ist klar: Bei einer Niederlage in München und einem Punktgewinn von Stuttgart zeitgleich in Berlin ist 96 abgestiegen. Was macht Hoffnung?

Ja, weil wir dann nicht genug Punkte geholt haben, um ein weiteres Jahr in der Bundesliga zu bleiben. Und dann ist es irgendwo auch verdient, dass man absteigt. Das ist ganz klar. Wir haben viele Spiele unnötig verloren, die wir hätten gewinnen können. Aber wenn du zu wenig Punkte holst, dann bleibst du zu Recht nicht weiter in der 1. Liga.

Nach dem Mainz-Spiel hing in der Kurve ein Plakat: Baka als Steuermann – alles für den Neuanfang. Wie haben Sie das wahrgenommen?

Natürlich war das ein emotionaler Moment für mich, ich habe damit auch nicht gerechnet. Das ist schon eine Wertschätzung, und ich habe mich riesig gefreut, dass die Fans das so sehen. Wir spielen für sie, und wenn die Zuschauer es dann so sehen, dann ist das der größte Dank, den man einem Spieler geben kann.

Die Fans wollen Sie behalten, wie sieht es mit dem Verein aus? Ihr Vertrag läuft aus, wie laufen die Gespräche?

Es wurde in den letzten Wochen viel geschrieben, das habe ich mitbekommen. Momentan ist es aber sehr ruhig. Der Verein hat aktuell viele Entscheidungen zu treffen. Das toleriere ich. Man wird die nächsten Wochen sehen, was passiert – das kann in alle Richtungen gehen. Der Verein weiß, dass ich gern bleiben würde, aber es muss natürlich alles passen. Ich werde mir da auch noch ein bisschen Bedenkzeit lassen.

Es war mal wieder eine unruhige Spielzeit bei 96. Trainer und Manager wurden gefeuert, der Präsident hat die Mannschaft zerlegt. Dass solche Vorgänge spurlos an den Profis vorbeigehen, ist schwer zu glauben.

Das belastet eine Mannschaft und ist natürlich nicht einfach. Das kannst du gar nicht wegreden. Wenn jede Woche etwas Neues in der Zeitung steht, dann kannst du das nicht immer alles von einer Mannschaft weghalten. Es war eine total schwierige Saison. Schon die letzte Spielzeit mit dem Stimmungsboykott war nicht einfach, aber diese Saison, in der sich so einiges auf Nebenschauplätzen abgespielt hat, ist hart. Auch deswegen sieht es jetzt so aus, wie es aussieht. Das darf und wird aber dennoch nie ein Alibi für uns als Mannschaft sein.