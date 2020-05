"Gefühl hatte ich sehr vermisst": Philipp Ochs über Starts bei Hannover 96

Für Philipp Ochs dürfte es extra-seltsam sein in der Zwangspause. Die offensive Allzweckwaffe kam ablösefrei aus Hoffenheim, als die Winterpause schon vorbei war. Anfang Februar stand der 23-Jährige für Hannover 96 das erste Mal auf dem Trainingsplatz, gut einen Mo­nat später wurde die Saison unterbrochen. Im Interview mit dem SPORTBUZZER spricht er über die schnelle Verbundenheit zu Hannover und Wünsche für die unterbrochene Saison.

Sie sind schnell angekommen in Hannover. Gegen Kiel gab es Ihr Tordebüt, jetzt in der Zwangspause haben Sie als einer von acht Profis für den e.V. gespendet. Warum war das Einleben bei 96 einfach?

Ich bin tatsächlich noch nicht so lange hier, trotzdem fühle ich mich in Stadt und Verein schon fast wie zu Hause. Das hängt natürlich in erster Linie mit den Menschen hier zusammen. Ich wurde ungemein herzlich und offen empfangen. Das macht einem die Eingewöhnung leicht: auf und neben dem Platz.