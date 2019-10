Cedric Teuchert im Interview: "Der Verein ist so groß – er muss fast in die Bundesliga"

Beim Heimspiel gegen einen Aufsteiger müsste doch eine Serie zu starten sein?

Das haben wir uns nach dem Kiel-Spiel auch vorgenommen und sind dann am Bo­den gelandet. Die Stimmung ist gut bei uns, die Fans sollen auch wieder sehen, dass wir alles geben. Man kann ihnen nicht übel nehmen, dass sie etwas misstrauisch sind. Bei den Auswärtsspielen sieht man, wie schön es ist, ge­mein­sam drei Punkte zu feiern. Wir freuen uns darauf, wenn sie uns jetzt zum ersten Heimsieg peitschen.

Sie haben in der Offensive bereits alle Positionen durch in nur sieben Spielen. Wo würden Sie sich denn aufstellen?

Früher habe ich in Nürnberg, auf Schalke und auch beim DFB meist in der Spitze gespielt, aber für Nürnberg auch mal auf rechts. Ich fühle mich in der Spitze am wohlsten, aber wenn ich auf dem Feld stehe und Tore mache, ist mir egal, wo ich spiele.

Von der U15 bis zur U21 haben Sie alle DFB-Auswahlteams durchlaufen. Ärgert es Sie, dass Sie nicht den letzten Schritt zur A-Elf geschafft haben?

Klar will man in die Nationalelf. In der A-Nationalmannschaft spielen wollen – glaube ich – 80 Millionen in Deutschland. Man sieht ja an Luca Waldschmidt, dass es schnell gehen kann. Er hat wichtige Tore gemacht im Verein und bei der U21-EM, hat sich so in den Fokus geschossen. Das freut mich für ihn, wir haben ja zusammen gespielt in der U21. Im Fußball geht’s schnell nach unten und schnell nach oben. Schauen wir mal, was noch kommt. Ich bin erst 22, will jetzt erst mal mit 96 Erfolg haben – der Rest kommt von allein.