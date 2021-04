Bosse der IceFighters Leipzig und der Saale Bulls im Doppel-Interview: "Eishockey ist eine Lebenseinstellung"

Leipzig. Die Oberliga-Saison der IceFighters Leipzig und Saale Bulls Halle hat einen verrückten Lauf genommen. Während die Leipziger Ende 2020 sechs Wochen wegen Corona-Infektionen nicht auf dem Eis standen, spielten sich die Saalestädter durch die Pandemie. Nun wurde der Erzrivale als Tabellendritter nach der Hauptrunde vor den Playoffs in die Sommerpause geschickt: Zehn Corona-Fälle hebelten den Aufstiegsaspiranten aus. Die IceFighters starten am Freitag gegen die Crocodiles Hamburg in die Playoffs. Leipzigs Geschäftsführer André Krüll (41) und Halles Präsident Daniel Mischner (43) kamen zum SPORTBUZZER-Interview in die Redaktion. Ein Interview, das vor wenigen Jahren wegen der beiderseits gepflegten Abneigung beider Vereine so nicht möglich gewesen wäre.

