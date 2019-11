Ex-96er Jan Rosenthal: "Alles, was über die Rettung hinausgeht, würde mich wundern"

Jan Rosenthal, wir haben uns gerade eines Ihrer Gemälde angesehen. „Ordnung und Freiheit“, in dem Sie das Fußballspiel abstrakt darstellen. Malen Sie noch?

Bei dem Gemälde hatte ich mal einen lichten Moment. (lacht) Und ja, ich male noch. Ich absolviere gerade ein Praktikum bei einer Agentur, die Wände kreativ gestalten. Stilistisch kommt das jedoch eher aus der Graffitiszene. Am Sonntag wirke ich an der Innengestaltung eines Restaurants mit.

Warum so etwas ganz anderes als Fußball?

Nicht falsch verstehen. Ich war gerne Fußballer und der Fußball hat mir ganz viel gegeben. Aber ich bin kein Fußballer mehr. Würde ich wieder dauerhaft in dem Bereich arbeiten, würde ich wieder in derselben Suppe rühren, die ich am Ende eigentlich über hatte. Alles hat seine Zeit.

Wenn ich jetzt eine gute Idee habe, würde ich gerne ein Start-up auf die Beine stellen. Ein abgeschlossenes Studium wäre auch etwas Schönes. Auf der anderen Seite würde ich nicht sagen, dass ich in der Berufswelt komplett am Anfang stehe, was meine Fähigkeiten betrifft: Ich habe schon eine abgeschlossene Karriere, in der ich beispielsweise bewiesen habe, dass ich kreativ und ein Teamplayer bin sowie über Grenzen gehen und durchackern kann.