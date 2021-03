Mainz-Sportvorstand Christian Heidel über seine Rückkehr, den FC Schalke 04 und Joachim Löw

Von 1992 bis 2016 war Christian Heidel als Manager maßgeblich daran beteiligt, dass Mainz 05 sich in der 1. Liga etabliert hat. Nach einem Abstecher nach Schalke ist er mittlerweile zurück beim FSV und steckt dort mitten im Abstiegskampf der Bundesliga. Vor dem Spiel gegen den SC Freiburg an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) spricht der 57-Jährige im Interview mit dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), über die Situation bei den Rheinhessen und die Unterschiede zu seinem früheren Klub Anzeige

SPORTBUZZER: Herr Heidel, was ändert sich, wenn man in einem Verein zum zweiten Mal in verantwortlicher Position ist? Christian Heidel: Der Verein hat sich verändert, aber das war klar. Es sind viereinhalb Jahre vergangen, seit ich aus Mainz weggegangen bin. Der Fußball hat sich verändert, Mainz 05 hat sich verändert, ist größer geworden. Das Wesen des Vereins hat sich nicht so sehr verändert. Im Inneren werden die gleichen Werte gelebt. Nach zwei Wochen hatte ich das Gefühl, dass ich nicht lange weg war.

Als Sie zurückkehrten, war der Klub mit sechs Punkten Tabellenvorletzter. Mussten Sie Ihren Stil ändern?

Das Wichtigste ist, zuzuhören, sich ein Bild zu machen, und das möglichst schnell, um dann zu reagieren. Die großen Veränderungen hatten wir im Januar gemacht – mit der In­s­tal­lierung von Sportdirektor Martin Schmidt, dem ich Mainz 05 nicht erklären musste, und der Installierung von Trainer Bo Svensson, dem ich Mainz 05 ebenfalls nicht erklären musste. Den Satz ‚Man muss sich erst einmal akklimatisieren‘ wollten wir nicht aussprechen müssen. Ich glaube nicht, dass ich mich vom Stil her verändert habe. Mein Tätigkeitsbereich ist aber ein bisschen anders als früher. Da war ich präsenter in der ersten Reihe, jetzt möchte ich ein wenig mehr im Hintergrund sein. Ich kann meine Arbeit machen, muss meinen Kopf aber nicht mehr jeden Tag in der Zeitung oder auf dem Bildschirm sehen.

In der Bundesliga gab es zuletzt bei mehreren Vereinen Krach in der Führung. Finden Sie diese Häufung ungewöhnlich? Das ist auch dem heutigen Interesse am Fußball geschuldet. Früher waren es nur die Trainer, heute geht es auch in andere Bereiche hinein. So etwas kann es und wird es immer wieder geben.

Muss man Schalke anders führen als Mainz 05? Man kann die beiden Klubs nicht vergleichen. Schalke ist ein Traditionsklub mit rund 150 000 Mitgliedern und Sympathisanten in ganz Deutschland. Mainz ist ein Klub mit einer in erster Linie regionalen Bedeutung. Insofern ist alles, was hier passiert, nur halb so interessant wie alles, was beispielsweise auf Schalke, in München, Hamburg, Köln oder Dortmund passiert. Sie müssen in der Führung eines großen Klubs wie Schalke sehr viel mehr auf jedes Wort achtgeben, als es in Mainz der Fall ist. Das riesige öffentliche Interesse ist sicher der allergrößte Unterschied.