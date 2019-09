Marc Stendera darf bei 96 endlich wieder spielen: "Setzt Glücksgefühle frei"

Nicht selten ging es in der Vergangenheit nochmal rund in den letzten Tagen oder Stunden vor Ende der Transferperiode. Eine kleine Übersicht über die Last-Minute-Hours-Days-Transfers der vergangenen Jahre.

Wie schön ist das Gefühl, wieder zu spielen?

Extrem schön. Wenn ich nicht den Ansporn hätte, jedes Spiel machen zu wollen, wäre ich fehl am Platz. In mir setzt das Glücksgefühle frei. Du kannst trainieren wie du willst – aber ein Spiel ist durch nichts zu ersetzen.

Was sagen die Kollegen, die Sie von früher kennen, zu Ihrem Neustart in Hannover?

Ich habe nicht mit vielen gesprochen, weil es so schnell ging. Ich habe meine Koffer gepackt und bin sofort hergekommen. Sebi Jung kenne ich aus Frankfurter Zeiten, als ich noch sehr jung war. Baka (Marvin Bakalorz) hat auch mit mir in Frankfurt gespielt. Von Pirmin Schwegler und seiner Spielweise habe ich mir damals in Frankfurt auch sehr viel abgeguckt. Mein Spiel ist ja nicht so anders. Ich war mit 16 schon bei den Profis. Ich habe sehr viel erlebt. Fast-Abstieg, Europa League, tolle Saisons und leider auch Verletzungen. ich habe schon viele Erfahrungen gemacht.

Ihre Verletzungsgeschichte ist bekannt. Was tun Sie, um gesund zu bleiben?

Einen Kreuzbandriss holt man sich jetzt nicht alle Tage. Muskuläre Verletzungen hatte ich eher selten. Ich lege schon sehr viel Wert auf Krafttraining für meine Beine. Ich hoffe, dass ich gut durchkomme und verletzungsfrei bleibe.