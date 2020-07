"War am Anfang eine andere Welt": Marcel Maluck spricht über neun Jahre RSE

Richtig. Ich hatte einen Profivertrag, habe in der U23 gespielt und unter der Woche oben trainiert.

(Schmunzelt) Stimmt. Damals hatten wir in der U23 etwas Personalnot, und „Colt“ hat deshalb als Nummer zwei ausgeholfen.

Genau. Kurt Becker (damaliger RSE-Trainer, Anm. d. Red.) kenne ich seit Kindesbeinen. Da habe ich ihn gefragt, ob ich in Ramlingen nicht mal mittrainieren kann.

Der Verein wollte mich halten. Und vorher war es eigentlich auch ständig bergauf gegangen. B-Jugend, A-Jugend, Amateure, Profis. Nun wollte ich gern eine feste Größe in der ersten Mannschaft sein, aber darauf bestand leider wenig Aussicht. Deshalb war es für mich keine Option, den Vertrag zu verlängern. Engagements beim SV Meppen und Dynamo Dresden, wo ich jeweils zum Probetraining war, sind nicht zustande gekommen. Und auf einmal war ich arbeitslos – mit viel Zeit zum Nachdenken.

In der Bundesliga haben Sie aber nie gespielt, obwohl Sie sogar zweimal mit im Trainingslager waren.

So sehen die Abschlusstabellen für die Mannschaften aus der Region Hannover nach Anwendung des Quotienten aus

Mein erstes Spiel habe ich für die Reserve gemacht. Ich saß sonntags beim Frühstück und hatte den Tag eigentlich schon verplant. Dann rief Kurt an und sagte mir in seiner typischen Art: „Jetzt hast du was anderes vor. Du spielst nämlich heute Fußball.“ Hat richtig Spaß gemacht. Und so ging das alles los.

(Lacht laut) So habe ich das noch nie gesehen.

Der Verein war mir bei der Suche nach einem Arbeitgeber behilflich. „Wenn wir dir was besorgen, würden wir uns freuen, wenn du bei uns einen Vertrag unterschreiben könntest“, wurde mir gesagt. Und als ich vor Weihnachten 2011 bei den Stadtwerken Burgdorf angefangen habe, wo ich bis heute bin, habe ich Wort gehalten.

Das sind die Bilder der Saison 2019/20 in Hannovers Amateurfußball

Und mittlerweile sind Sie sogar ganz freiwillig im Verein?

Freiwillig war das auch vorher. Ich habe mich schon in der Zeit, als ich nur trainiert habe, extrem wohlgefühlt. Ramlingen hat mir den Spaß am Fußball zurückgegeben. Was der Klub alles für mich getan hat, dafür bin ich sehr dankbar.

War das nicht ein Kulturschock – von der Bundesliga in die Landesliga?

Sagen wir mal so: Es war am Anfang schon eine andere Welt. Bevor ich das erste Mal zum Training gefahren bin, habe ich gefragt, was ich mitbringen muss. „Handtuch und Klamotten sind ja bestimmt da“, dachte ich. Das war für mich bei 96 selbstverständlich. Aber ich sollte doch lieber alles selbst dabeihaben.

Und spielerisch?

Natürlich ein komplett anderes Niveau. Und ich musste erst einmal wieder lernen, dass man Dinge, die man vorher bei den Mitspielern als normal erachtet hatte, nun eben nicht mehr automatisch voraussetzen kann. Aber das war gar nicht schlimm, nur anders.