Ex-Egestorfer Marco Schikora über seine Ambitionen: "Fühle, dass da noch mehr geht"

Ihre Mannschaft vom FSV Zwickau hat nach vier positiven Corona-Tests eine zehntägige Quarantäne hinter sich. Waren Sie auch betroffen – und was haben Sie in der Zeit gemacht?

„Die Entwicklung eines Marketingkonzeptes beim FSV Zwickau.“ Das passt ganz gut (lacht). Wenn das Schreiben und das Training vorbei sind, geht es in die Nachbereitung der Einheit. Da war ich früher nicht so aktiv, diese Stabilisierungsübungen bringen aber echt viel. Abends mache ich viel mit den Teamkollegen. Wir essen zusammen, zocken, verbringen viel Zeit miteinander.

Da wir in der Regel mittags trainieren, kann ich mich vormittags um mein Studium kümmern. Ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit in BWL.

Am Mittwochabend geht es beim SV Meppen in der 3. Liga weiter. Die drei Partien, die in der Quarantänephase für Zwickau ausgefallen sind, müssen jetzt noch irgendwie im engen Terminplan Platz finden.

Als Sie im Sommer 2018 aus Egestorf weggingen, hieß die erste Station FC Viktoria 1889 Berlin. Der Regionalligist hatte nach dem Einstieg eines chinesischen Investors große Pläne. Im Dezember verabschiedete sich der Geldgeber und Viktoria musste einen Insolvenzantrag stellen. Das muss ein harter Schlag für einen jungen Neuzugang wie Sie gewesen sein.

Das war für viele schwierig, mich hat es ehrlich gesagt kaum betroffen, mein Vertrag lief ja so weiter. Es waren eher die Spieler, die das Geld gerochen hatten, die dann gehen mussten, weil sie auf nichts verzichten wollten. Ich bin selbst davon überrascht, wie wenig mich das damals mitgenommen hat.

Aus der Hauptstadt ging es 2019 zu den Kickers Offenbach. Die Fan-Unterstützung beim Traditionsverein war schon was anderes als an der Ammerke in Egestorf, oder?

Total. In Berlin waren ja auch kaum mehr Zuschauer als bei der Germania, und in Offenbach war das dann der Wahnsinn. Wir haben in der Regionalliga vor knapp 9000 Zuschauern zu Hause gespielt. Aber so stark wir in den ersten erfolgreichen Spielen für die Fans waren, so schlecht waren wir, als es nicht mehr so lief. So sind die Extreme bei den Kickers halt.

Sorgt das für viel Druck?

Klar hast du da mehr Druck, aber das legt sich. Ich bin ohnehin immer leicht nervös, wenn sehr viele Zuschauer im Stadion sind. Aber das ist schon cool, vor so einer Kulisse zu spielen.

Seit dieser Saison heißt es 3. Liga in Zwickau. Dem Tabellenführer Dynamo Dresden hat der FSV Ende Oktober im Sachsenderby die einzige Heimniederlage beigebracht, Sie haben dabei ein Hackentor nach einer Ecke erzielt. Waren Sie enttäuscht, dass es nicht in die Endauswahl des Tor des Monats gekommen ist?

Nein, überhaupt nicht. In der ARD war ich nicht dabei, aber bei Magenta TV war ich in der Auswahl. Dieses Tor wurde stark wahrgenommen, ich bin aber eigentlich nicht so der Typ, der gerne in der Öffentlichkeit steht.