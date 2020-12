Marco Stichnoth über Eishockeysport in Hannover: "Lebt davon, dass beide da sind"

Herr Stichnoth, Wie läuft’s in Dresden? Anzeige Wir mussten den Kader reduzieren, ich habe sehr viele junge Spieler geholt, wir sind in der Entwicklung. Wir haben gesagt, in dieser Saison wollen wir in die Play-offs kommen, das werden wir wahrscheinlich auch erreichen, und dann wollen wir was aufbauen, damit es in der nächsten Saison auch in die DEL gehen kann. Dafür müssen wir uns natürlich auch verstärken. Wir haben hier enorme Möglichkeiten in Dresden, fünf Sterne mit dem Nachwuchskonzept erreicht, da zählen wir also zu den Besten in ganz Deutschland.

Wie viele Stunden Arbeit stecken Sie pro Woche in dieses Projekt? Ich bin von Dienstag bis Sonntag hier, dann fahre ich Sonntag nach dem Spiel nach Hause und sitze ab Dienstag wieder rund um die Uhr am Schreibtisch, versuche Dinge zu strukturieren oder zu verändern. Andere Sachen kann man in diesen Zeiten ja sowieso nicht machen. Aber alles gut, das macht viel Spaß. Wie ist Eishockey ohne Zuschauer? Nicht so schlimm wie Fußball ohne Zuschauer. Du blickst bei den Übertragungen nicht so sehr auf die leeren Ränge, sondern bist aufs Eis fokussiert. Mit Fans ist es natürlich immer schöner.

Wie lange kann Dresden das als DEL-2-Klub noch finanzieren? Im Eishockey sind die Zuschauereinnahmen ja deutlich wichtiger als im Fußball ... Wir haben ja in diesem Jahr Glück mit den Bundeszuschüssen, dass jeder Klub 800 000 Euro bekommen kann. Wenn ich das als Grundlage nehme für den Ausfall der Zuschauereinnahmen, dann ist das schon okay. Die Zuschauereinnahmen liegen so bei 1,2 bis 1,5 Millionen Euro. Du kannst dann seine Kader- und Kostenplanung so reduzieren, dass du mit einem blauen Auge davonkommst. Wenn es am Jahresanfang doch wieder Zuschauer oder einen zweiten Zuschuss geben sollte, dann kommen, glaube ich, alle sehr gut durch. Weil die Kosten eben doch anders sind als in der DEL. Darum sind wir auch so früh gestartet und ins Risiko gegangen. Angenommen, es gibt in dieser Saison überhaupt keine Zuschauer mehr, droht dann eine Pleitewelle? Unserer Standort würde das aushalten, vorausgesetzt, dass noch mal Zuschüsse kommen. Darauf spekuliert ja jeder. Aber wir haben auch eine sehr gute Sponsorenschaft, sehr gute Gesellschafter, die das wuppen können, weil es ja noch überschaubar ist.

Wie sehr schadet Corona der ganzen Sportart Eishockey? Wenn die DEL entschieden hätte, nicht zu spielen, wäre es eine Katastrophe gewesen. Aber es schadet enorm, wenn du nicht spielst und nicht mehr in der Wahrnehmung bist. Zum Glück hat der Leon Draisaitl (wurde in der NHL als erster Deutscher zum wertvollstes Spieler gewählt, Anm. d. Red.) in den letzten Wochen viel positive Werbung für das Eishockey gemacht. Haben Sie Angst, dass Hallensport ganz verboten wird? SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat so etwas in Erwägung gezogen ... Wir bringen ja ein bisschen Freude in die Wohnzimmer, zumindest zu unseren Fans. Das darf man nicht unterschätzen. Wir haben einen Unterhaltungswert. Die Ansätze von Herrn Lauterbach mit dem Hallensport muss man differenziert sehen: Hast du eine kleine klassische Handballhalle, 2. Liga, wo es mit einem Belüftungskonzept schwierig ist – dann kann man ja noch mal diskutieren. Aber in den Hallen, in denen wir auch in der DEL 2 spielen, ist die Luft sehr gut. Und die Hygienekonzepte, die wir haben, sind so angelegt, dass wir niemanden in Gefahr bringen. Es ist mir zu pauschal, er hat sich ja auch nicht vorstellen können, das Fußball-Bundesliga klappt, weil er dachte, dass sich die Fans vor dem Stadion treffen und sich da anstecken. Damit hat er auch falsch gelegen. Er mag ein anerkannter Mann sein, aber ich denke, dass wir mit unserem Konzept sehr gut fahren.

Wohin steuert das Eishockey? Wird denken von Tag zu Tag. Eine Unterbrechung der Saison würde ja bedeuten, dass wir die Spieler erstmal wieder in Kurzarbeit schicken können, dann hätten wir keine Personalkosten. Bei einem kompletten Abbruch wäre es das größere Scharmützel, dann geht es um Arbeitsverträge. Das leidige Thema im Eishockey ist ja, dass die Spieler in der Regel Neun-Monats-Verträge haben, dann in die Arbeitslosigkeit gehen und so weiter. Der Worst Case wäre, dass Spieler, die in der zweiten Liga ja gar nicht so viel verdienen, in Hartz IV geraten. Dann müssten sich die Klubs dann was Vernünftiges einfallen lassen, um zu helfen. Dass die Klubs pleite gehen, glaube ich nicht. Die Leidtragenden sind die Arbeitnehmer, also in dem Fall die Spieler. Die DEL startet eine Woche vor Heiligabend. Jeden Tag gibt’s Spiele, eine Nord- und eine Südgruppe. Wie finden Sie diesen neuen Modus in der Corona-Krise? Die Fans haben immerhin die Möglichkeit, sich jeden Abend Spiele anzuschauen. Es ist natürlich das amerikanische Modell. Aber die Spieler sind alle Profis, denen ist es egal, wann sie spielen. Ich glaube, da hat sich die DEL etwas Anständiges ausgedacht.

Apropos Fans: Am Standort Hannover fehlen gerade bei einem Derby am Pferdeturm die Zuschauer. Das Derby hat dann nullkommanull mit dem zu tun, was ich als Derby am Pferdeturm erlebt habe, wo ich immer sehr gerne als Gast gesehen war (lacht). Erstmal Respekt dafür, dass beide Protagonisten, die am Pferdeturm und Familie Haselbacher in der Wedemark, das Engagement aufbringen, um den Sport in der Stadt am Leben zu erhalten. Hannover lebt vom Eishockeysport – die Diskussion ob zusammen oder nicht, ist sinnlos oder sinnfrei. Es lebt davon, dass die beiden Rivalen da sind. Dahinter steckt auch großes finanzielles Engagement. Für den Pferdeturm ist es noch viel schwieriger, weil die Zuschauer die tragenden Kraft sind. Wenn es ein Jahr ohne Oberliga-Eishockey in Hannover gegeben wäre, dann wäre es umso schwieriger gewesen, wieder anzufangen. Gut, dass die beiden Vereine diese Entscheidung getroffen haben.