United-Center Güntner vor Halbfinal-Hinspiel: "Müssen unser bestes Spiel abliefern"

Haben Sie vorher schon Basketball gespielt?

Nein, vorher habe ich Fußball und Handball gespielt. Wir wussten durch einen Bekannten, dass es den Sport gibt, haben gegoogelt und in der Nähe meiner Heimat Koblenz einen Verein gefunden.

Und haben schnell gemerkt, dass Sie das gar nicht so schlecht machen.

Genau. Ich denke, es ist ein Vorteil, wenn man so jung anfängt, wie ich das getan habe. Du denkst nicht so viel nach, setzt dich einfach in den Rollstuhl und wirfst.