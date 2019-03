Duell um den Vorstand des Hannover 96 e.V.: Matthias Herter im XXL-Interview

Der gelernte Groß- und Außenhandelskaufmann und studierte Ökonom ist Vorsitzender der Geschäftsführung der Meravis Immobiliengruppe – ein Wohnungsbaukonzern des Sozialverbands Deutschland e. V. Der 55-Jährige ist zudem Vorstandsvorsitzender der Reichsbund Stiftung, die vor allem Projekte unterstützt, die sich um bedürftige Menschen kümmern. Er ist Mitglied im Wirtschaftsbeirat der ­Nord/LB und im Vorstand des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen. Der gebürtige Hannoveraner ist seit zwölf Jahren wieder Mitglied bei Hannover 96 und hat schon als Kind bei 96 Handball gespielt, ist zudem Recken-Fan. Sein persönliches Ziel: Herter will 2019 den Ironman 70.3 im Kraichgau absolvieren. Herr Herter, was hat sich geändert, seit bekannt ist, dass Sie für den Vorstandsposten zur Verfügung stehen würden? Es war mir klar, dass da viel auf mich zukommt. Überall, wo ich hinkomme, ist 96 natürlich – also die Profimannschaft – ein Thema. Dann heißt es aber meistens: „Was ist denn bei euch eigentlich los?“ Wir sind dabei, mit Vorschlaghämmern dieses ehemals sehr gute Bild von 96 immer mehr einzureißen. Von beiden Seiten. Da hat jeder seinen Anteil dran: Martin Kind und auch seine Gegner. Im Streit gibt es nie nur einen. Und das aufzubrechen ist eine Mordsaufgabe. Wie kann das gehen? Nur über die Emotionen. Man kommt dem nur bei, wenn man über die Emotionen an die Sache geht. Da kommen dann Aussagen wie: „Martin Kind denkt nur an sich“ oder „Ultras sind alle nur Verrückte“. Das ist doch alles Quatsch. Es geht um die Fragestellung: Haben wir beim Wandel vom Verein zum Profifußball wirklich alle mitgenommen? Oder: Wie setzt sich der Vorstand für gesellschaftliche Belange ein? Das ist eine große Aufgabe. Ein Vorwurf an die Adresse von Martin Kind ist die fehlende Transparenz bei vielen Entscheidungen. Sehen Sie das ähnlich? Ja, das ist absolut ein Problem. Die Transparenz ist total verloren gegangen. Uns geht es darum, das neu zu gestalten. In erster Linie geht es um Kommunikation. Als Führungskraft und als Vorstand ist 90 Prozent der Aufgabe die Kommunikation. Mein Team und ich würden zu 100 Prozent auf die Fans zugehen. Aber das ist im Moment unheimlich schwierig. Aber wir werden alles dransetzen.

Wie? Zum Beispiel über die von uns angekündigte Mitgliederbefragung, damit wir wissen, wo der Schuh drückt. Wir gründen ein Kompetenzteam. Wir müssen einfach neue Prozesse starten und nach vorne gucken: Wo sind die kommunikationstechnischen Fehler gelaufen? Auch auf IG Pro Verein muss man zugehen. Ich kann den Ärger verstehen, wenn man das Gefühl vermittelt bekommt, nicht gehört zu werden, und deshalb nicht begeistert ist über das, was im Verein passiert. Eine deutliche Abgrenzung zu Kind … Wir sind nicht Kind, ich bin nicht Kind. Das sage ich noch mal ganz deutlich. Wir sind nicht das Team von Kind, nicht seine Gehilfen. Wir haben gesagt, was wir machen wollen. Das Programm haben wir erarbeitet und genau gesagt, wie wir das umsetzen wollen. Die Bestimmung des Geschäftsführers für die Management GmbH lehnen Sie ab. Warum? Wir können nichts umsetzen ohne die Kapitalseite. Ich beschreibe das mal so: Als Verein besitzen Sie und fahren einen roten, traditionsreichen Bulli T1, der viele Kilometer durch Deutschland gefahren ist und nicht mehr durch den TÜV kommt. Dann sagt ein Investor zu ihnen: Komm, ich trete in deinen Verein ein kaufe dir den ab, mache den Bulli frisch und bringe ihn durch den TÜV, investiere in einen neuen Motor, baue den von Grund auf neu auf und lasse ihn wieder fahren – und zwar sogar durch ganz Europa. Und weil 50+1 gilt, bin ich der Busfahrer. Alle Reparaturen, Tankfüllungen alles wird bezahlt. Für Unfallschäden komme ich im Zweifel auch auf. Viele Jahre später sagt nun der Verein: Danke, auch wenn dir der Bus gehört, nun fahren wir den wieder. Das kann nicht funktionieren. Und noch etwas dazu …

96-Zeitreise: Das Niedersachsenstadion im Wandel der Zeit Das 96-Stadion am Maschsee wurde 1954 eröffnet – und seither mehrfach umgebaut. ©

Ja, bitte. Wenn der Verein dem Geschäftsführer sagt, was er zu tun und zu lassen hat, dann ist das ein Eingriff in die Geschäftsführung. Das darf man als Verein gar nicht. Man kann den Geschäftsführer bestellen, aber man darf ihm nicht sagen, was er machen soll oder ihn gar anweisen. Sonst wird man wirtschaftlich tätig, und das darf man als gemeinnütziger Verein nicht. Ein solcher Eingriff in die Geschäftsführung würde die Gemeinnützigkeit des Vereins in ernsthafte Gefahr bringen. Wie kann es besser funktionieren? Meine Auffassung ist, dass der Verein Anteile an der KGaA zurückhaben muss. Dann ist er wirtschaftlich am Profibetrieb beteiligt. Wenn der Verein dann stimmberechtigte Aufsichtsratmandate hat, kann man mitbestimmen. So kann man Einfluss aus dem Verein auf den Profisport nehmen. Ein wesentlicher Bestandteil ist: Wenn man im Aufsichtsrat sitzt, dann entscheidet man mit, auch über die Frage, welche Investoren einsteigen können – und eben auch welche nicht.

Warum gehen Sie nicht an Markenrechte ran und holen diese zurück zum Verein? Die Markenrechte liegen bei der Sales & Service. Der Verein kann diese uneingeschränkt und in jede Richtung nutzen. Das steht auch im Grundlagenvertrag. Die Wertigkeit der Markenrechte haben sich durch das Unternehmen der Profiabteilung weiterentwickelt und nicht durch den Breitensportverein. Der Sinn, diese an den Verein zurückzugeben, erschließt sich mir nicht. Der Verein kann sie wie gesagt uneingeschränkt nutzen. Martin Kind wird 96 auch als Gesellschafter nicht ewig erhalten bleiben. Haben Sie keine Sorge vor der Zeit nach ihm? Martin Kind ist ein taffer und sehr guter Unternehmer. In dem System mit der KGaA funktionierte das auch alles gut. Aber er will ja selbst nicht mehr alles machen. Deswegen geht er jetzt aus dem Vorstand des e. V. Und er wird sich auch nach und nach aus dem Fußballunternehmen zurückziehen müssen. Aber ein Martin Kind gehört in den Aufsichtsrat der Profiabteilung. Das ist meine Überzeugung. Genau genommen sollten alle Gesellschafter einen Sitz im Aufsichtsrat erhalten – mit einem Vorsitzenden Martin Kind und einer breit aufgestellten Geschäftsführung mit den einzelnen Bereichen Sport, Marketing und Finanzen. Ihr „Konkurrent“ von ProVerein, Sebastian Kramer, hat neue Investoren angekündigt. Herr Kramer kann in seinem Wahlkampf ja sagen, was er für richtig hält. Er legt mit solchen Aussagen aber natürlich die Latte hoch und damit auch die Fallhöhe, wenn er nicht liefern kann. Wenn man bei so was den Mund zu voll nimmt, führt das am Ende nur zu noch tieferer Enttäuschung.

Matthias Herter und Michael Dette richten sich in einer Videobotschaft an die Mitglieder:

