Es gab während der Saison immer mal wieder das Thema, es herrsche Unruhe in der Kabine und es gäbe verschiedene Lager in der Mannschaft. Wie ist es aktuell?

Das Sagen auf dem Platz haben neuerdings auch andere. Marvin Bakalorz ist Kapitän, Sie Vize. Hat sich was an Ihrer Rolle im Mannschaftsgefüge geändert?

Sie sind mit Darmstadt mal abgestiegen, aber nicht mit in die Zweitklassigkeit gegangen, sondern nach Hannover gewechselt. Wenn der Worst Case eintritt: Können Sie sich nach Ihrer starken Saison vorstellen, auch in der 2. Liga zu spielen?

Ich habe einen Vertrag für die 2. Liga. Stand jetzt habe ich keine Probleme damit, auch in die 2. Liga zu gehen.

Düsseldorf soll Interesse haben, das wäre näher dran an Ihrer Heimat Castrop-Rauxel. Haben Sie sich schon mit möglichen Angeboten befasst?

Klar ist, dass ich früher oder später ins Ruhrgebiet zu­rückkehren möchte. Aber solange wir die Möglichkeit haben, in der Liga zu bleiben, beschäftige ich mich mit nichts anderem. Und ich weiß auch, was ich in Hannover und an 96 habe. Das führt nicht dazu, dass ich sage: Ich will unbedingt weg. Wir haben einen Super-Verein, Super-Fans, die immer versuchen, uns einen Schub zu geben, und uns toll unterstützen. Und das ist diese Saison gar nicht so einfach, wenn man unsere Spiele sieht.