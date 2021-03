"Genau das, was wir brauchen": Becker-Nachfolger Kohlmann lobt TennisBase Hannover

Wenn es um die Lichtgestalt Boris Becker als Tennisspieler geht, bin ich davon natürlich Lichtjahre entfernt. Als Trainer bin ich aber in die Aufgabe hineingewachsen und absolut bereit, weitere Verantwortlichkeiten zu übernehmen. Die Zusammenarbeit mit Boris in den vergangenen Jahren war immer sehr eng und gut. Wir sind vieles gemeinsam angegangen und ich war immer voll involviert, sodass ich bereits gut mit den anstehenden Aufgaben vertraut bin.

Herr Kohlmann, wie fühlt es sich an, in den Fußstapfen eines Boris Becker zu arbeiten?

Es war letztlich ein fließender Übergang vom Davis-Cup-Chef in die jetzige Position. Natürlich bin ich mir voll bewusst, dass ich jetzt mehr unter Beobachtung stehe – sowohl bei Erfolgen als auch bei Misserfolgen wird auf mich gezeigt. Aber die ersten Monate der Arbeit haben bereits großen Spaß gemacht. Die Zusammenarbeit mit den Bundestrainern und den Leistungssportverantwortlichen im DTB ist sehr eng und vertrauensvoll.

Die Australian Open, das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres, sind vor wenigen Wochen zu Ende gegangen. Wie sieht Ihr Fazit aus?

Natürlich gab es einige überraschende Niederlagen in frühen Runden bei den Herren und bei den Damen. Aber wir sollten dieses Turnier unter diesen besonderen Umständen mit zum Teil harter Quarantäne nicht als kompletten Maßstab für die Saison ansetzen. Aber natürlich ist es dem Viertelfinaleinzug von Alexander Zverev zu verdanken, dass er eine Lücke zwischen den deutschen Spielern und der aktuellen Weltspitze überdeckt.

Wie ordnen Sie den Auftritt von Zverev ein?

Viele erwarten von ihm nun endlich einen Grand-Slam- Sieg und machen nur daran seine Entwicklung fest. Für mich aber war der Auftritt in Melbourne eine unübersehbare Steigerung zu den vorangegangenen Grand Slams. Er hat vorher nie seine Runden so souverän gewonnen. Und gegen Djokovic fehlten in entscheidenden Momenten einfach die freien Punkte, da lief der Aufschlag nicht mehr so gut. In genau diesen Augenblicken fasst ein Djokovic dann gnadenlos nach.