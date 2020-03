Interview mit 96-Kaderplaner Klitzpera über Geisterspiele: „Die Energie hat komplett gefehlt“

Statt frenetischer Stimmung herrschte auf den Rängen des Tivoli Stille, als Strafe für Fanausschreitungen. Noch kurioser: Durch das 3:2 gegen Nürnberg wurde Aachen nachträglich „Herbstmeister“ der 2. Liga. Kaderplaner Alexander Klitzpera schildert im Interview, was die 96-Profis am Wochenende erwarten könnte.

Statt wie üblich 20 000 lauter Fans waren es null bei diesem Premieren-Geisterspiel. Wie seltsam fühlt sich das an?

Im Tivoli hast du die Zuschauer und das Rambazamba damals bis in die Kabine gehört. Das war Adrenalin pur, so wie man den Fußball liebt. Dieses besondere Gefühl und die Energie, die dir das gibt, haben komplett gefehlt. Da entsteht fast schon eine Freundschaftsspielatmosphäre. Es bleibt ein Pflichtspiel, aber ohne Fans kannst du gar nicht so viel Adrenalin entwickeln wie sonst. Wir wussten, was auf uns zukommen wird, aber am Spieltag ist es dann doch total komisch. Du bist einerseits sehr fokussiert, genau wie immer. Aber wenn dann keiner auf den Rängen ist, fehlt einfach was.