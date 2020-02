Interview mit Havelse-Trainer Jan Zimmermann: „Es ist mehr möglich, wir arbeiten dran“

In den vergangenen zwölf Monaten hat Jan Zimmermann die Herren des TSV Havelse stabilisiert und zu einem ambitionierten Team der Regionalliga geformt. Im Interview gibt der 40-Jährige Einblicke in seine Ausbildung zum Fußballlehrer und erzählt von seinem Umgang mit dem Interesse anderer Klubs. Selbstbewusst gehen Zimmermann und sein Team ins Pokalspiel Mitte April gegen Eintracht Braunschweig, in dem er sich einiges ausrechnet.

Hallo Herr Zimmermann, den Satz „wir drehen uns immer wieder im Kreis“ haben Sie kurz vor Ende der Hinrunde nach der 1:2-Niederlage im Heimspiel gegen Drochtersen/Assel gesagt. Ist Ihnen immer noch schwindelig, oder haben Sie schon ein Gegenmittel gefunden?

Wenn man sich die Vorbereitung und auch das Spiel jetzt gegen Hildesheim anschaut, sieht man, dass wir immer noch nicht auf einem geraden Weg sind. Schwindelig ist mir nicht, weil wir in dieser Saison, gemessen an dem, was wir uns vorgenommen haben, absolut im Soll sind. Es ist mehr möglich, allerdings schaffen wir es nicht, unser Potenzial konstant abzurufen. Aber wir arbeiten dran. Ich bin davon überzeugt, dass wir es in der Rückrunde schaffen, auch mal eine längere Erfolgsserie zu spielen.

Bislang spielt Ihre Mannschaft eine sehr ordentliche Saison. Was fehlt, damit es noch eine gute wird?

Wenn man sich die Tabelle des Jahres 2019 anschaut, stehen wir dort auf Platz fünf. Die Mannschaft weiß, dass wir da hingehören. Sie weiß aber auch, dass der Grund für so manche Niederlage nicht die Stärke des Gegners war. Wir haben die Spiele verloren, weil wir in der Defensive und Offensive zu viele individuelle Fehler gemacht, Großchancen nicht genutzt und dem Gegner Tore geschenkt haben. Das müssen wir abstellen. Das ist jedoch schwierig, weil sich so etwas im Kopf der Spieler abspielt und sich nicht trainieren lässt.