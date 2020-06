"Gehen das Ganze vorsichtig an": Wunstorfs Neu-Trainer Onur Köse im XXL-Interview

Wir sind zurzeit mit zwei weiteren gestandenen Spielern in Gesprächen und warten auf eine Rückmeldung. Aber wer das sein wird, verrate ich noch nicht. Wir spielen auch noch ein bisschen auf Zeit, weil die Oberliga- und Regionalligateams gerade ihre Kader zusammenstellen und einige Spieler, die auch für uns interessant sein könnten, dort im Probetraining sind. Wir hoffen darauf, dass da noch der eine oder andere für uns abfällt.

Mit Jordan Petrov und Rafael Enrique Hotes hat der FC in den vergangenen Tagen zwei namhafte und erfahrene Spieler aus der Region verpflichtet. Zuvor haben schon die Routiniers Daniel Degner, Metehan Kayhan und Armin Tvrtkovic für die nächste Saison unterschrieben. Gibt Ihr Netzwerk noch mehr her?

Hallo Herr Köse, im Juli geht‘s los, dann werden Sie die erste Trainingseinheit beim 1. FC Wunstorf leiten und den großen Umbruch beim FC einleiten. Bei so vielen neuen Spielern: Verliert man da nicht den Überblick?

Ist bei dieser Qualität das Ziel Klassenerhalt nicht ein bisschen zu tief gestapelt?

Das Ziel haben wir auch aus Respekt vor der Liga so festgelegt. Die meisten Mannschaften werden im Gegensatz zu uns eingespielt sein. Das müssen wir erst einmal aufholen. Wir haben sicherlich Qualität, aber das muss ja auch erst alles greifen. Die Mannschaft ist sehr jung, da können Misserfolge schnell zu einer Abwärtsspirale führen. Deshalb gehen wir das Ganze vorsichtig an. Es muss aber auch nicht gleich mit fünf Niederlagen in Folge losgehen.

Neben den erfahrenen Akteuren wird das FC-Team aus vielen Nachwuchsspielern bestehen. Einmal gut mischen und fertig: So einfach wird es nicht sein. Zumindest die Gefahr besteht, dass es in die Hose geht.

Deshalb ist es wichtig, dass wir von der Mentalität der Spieler leben. Dass wir Typen haben, die in der Lage sind, den Schalter umzulegen, wenn es Probleme gibt. Es wird sicherlich schwierig. Aber wenn man das Ganze pessimistisch angeht, kann man es auch gleich sein lassen. Ich glaube an die Qualität der Mannschaft und daran, dass sich die Arbeit, die wir als Trainerteam investieren, auszahlen wird.

Warum haben Sie sich für Ihre erste Station als verantwortlicher Trainer im Männerbereich nicht eine leichtere Aufgabe ausgesucht?

Ich hatte in Havelse ein super Umfeld. Für mich war immer klar, dass ich im Männerbereich nur eine Mannschaft übernehme, die auch Perspektiven hat und bei der das Umfeld stimmt. Davon gibt es in der Region Hannover nicht so viele. Ich freue mich auf die Aufgabe und vertraue dabei auf die Spieler und meine eigenen Fähigkeiten.