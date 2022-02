Nico Patschinski im Pokal-Interview: "Union verkörpert mehr Retro"

SPORTBUZZER: Herr Patschinski, kommen Sie für das Pokalduell Ihrer Ex-Vereine mal wieder ins Stadion An der Alten Försterei? Anzeige Nico Patschinski (45): Ich habe auch schon gegen Gladbach und gegen Freiburg zugeschaut, einmal gewonnen, einmal Unentschieden. Und wenn ich in den Vorjahren mal da war, hat Union auch nie verloren. Ich bin praktisch ein Glücksbringer.

Das werden die Fans des FC St. Pauli weniger gern hören. Ach, wenn ich bei Heimspielen des FC St. Pauli bin, gewinnen die mit mir auch fast immer.

Nico Patschinski (45) stammt aus Berlin-Hohenschönhausen. In der Jugend wechselte er vom BFC Dynamo zum 1. FC Union, für den er zwischen 1994 und 1998 sowie 2006 und 2009 in 140 Pflichtspielen 44 Tore erzielte. © IMAGO/Oliver Ruhnke

Aktuell herrscht Kontinuität bei Union, das war zu Ihrer ersten Zeit von 1994 bis 1998 anders. Sie hatten sieben verschiedene Trainer. War es so wild, wie die Zahl vermuten lässt? Das Ganze war halt sehr geprägt von finanziellem Chaos. Ein Fluch für den Verein, ein Segen für mich, weil ich deshalb schon als B-Jugendlicher bei den Profis reingerutscht bin. Und wer in jungen Jahren viele Trainer hat, kann sich immer die besten Sachen herauspicken. Als junger Bengel einen Eckhard Krautzun, Frank Pagelsdorf oder Hans Meyer zu erleben, das ist ein Träumchen gewesen.



Wer hat Sie am stärksten geprägt? Das war Hans Meyer. Seine Art von Humor fand ich gut, seine Ansprache. Man durfte bei ihm nur nicht unten durch sein, sonst hatte man für immer verschissen gehabt. Da war er speziell. Pagelsdorf hat beim Training wiederum mehr Flanken verwertet, als ich je in meiner Karriere Tore geschossen habe.

Sie spielten bei Union unter anderem mit Sergej Barbarez, Marko Rehmer oder Erwin Skela in einer Mannschaft. Mit wem konnten Sie am besten? Wir hatten so viele gute Fußballer! Ralf Rambow, Dirk Rehbein, Jörg Schwanke, Skela, der bei mir zwei Wochen gewohnt hat, und so weiter. Da waren grandiose Typen dabei. Von Barbarez habe ich gelernt, wie man tunnelt: Pass nach außen antäuschen – Gegenspieler macht die Beinbewegung nach außen – dann den Ball durch die Beine schieben.

Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung verrieten Sie kürzlich, wie viel Ihnen der FC St. Pauli einst zahlte – monatlich 9000 Euro brutto. Wie viel war’s bei Union? Oh, das weiß ich nicht mehr. Daran kann ich mich leider nicht mehr erinnern.

Retro II: Zu Unions Weihnachtsfeier 2008 erscheint Patschinski im feinen Zwirn. © IMAGO

Oder wollen Sie sich daran nicht mehr erinnern? Es war auf jeden Fall weniger. Finanziell war die Zeit in Ahlen noch gut, aber das war überall ähnlich. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Dann gab’s hier und da noch Prämien – aber da ich oft mit meinen Vereinen abgestiegen bin, kann ich nicht behaupten, dass ich an den Prämien reich geworden wäre. Ich habe jedenfalls bei keinem meiner Vereine einfach mal so 20.000 Euro bekommen – heutzutage startet man mit so einem Gehalt. Anzeige

Für St. Pauli haben Sie Ihr wohl legendärstes Tor erzielt, das 2:0 beim 2:1-„Weltpokalsiegerbesieger“-Spiel in der Bundesliga gegen die Bayern… … ich dachte, jetzt kommt mein Tor zum 2:1 für Babelsberg 03 gegen Stahl Eisenhüttenstadt in der 90. Minute, aber na jut …

Die Zeit in Babelsberg soll – von diesem Siegtor im April 1998 abgesehen – nicht so gut für Sie verlaufen sein. Oder sind Sie anderer Meinung? Ein Großteil der Fans war nicht unbedingt angetan davon, dass auf einmal ein paar Berliner in der Mannschaft spielten, die Karsten Heine mitgebracht hatte: Petrowsky, Persich, meine Wenigkeit. Die wollten eher lokale Kicker sehen. Es gab finanzielle Probleme beim Verein, ein Hauptsponsor hat sich erschossen. Nach drei Monaten gab’s dann kein Geld mehr, so kam eines zum anderen und der Wohlfühlfaktor war dann nicht ganz so hoch. Ich habe trotzdem alles gegeben und nicht absichtlich scheiße gespielt. Am Ende blieb die Mannschaft in der Liga, und das war die Hauptsache.

Mit St. Pauli schafften Sie den Aufstieg in die Bundesliga – dann kam das Bayern-Spiel am 6. Februar 2002 samt Ihrem Tor zum 2:0. Ihr größter Moment? Es war der intensivste Moment, der nachhaltigste. So ein Spiel vergisst keiner, davon reden die Leute wahrscheinlich noch in 100 Jahren. Dass wir als totale Nüsse gegen Bayern gewonnen haben, wird immer etwas Besonderes bleiben. Ich habe bestimmt noch ein, zwei bessere Spiele in der Bundesliga gemacht, aber wen interessiert ein 2:4 gegen 1860? Hätten wir gegen Bayern in der 90. Minute noch das 2:2 kassiert, würde es auch keinen mehr interessieren. Jetzt hat es sich zum 20. Mal gejährt, immer wieder eine schöne Randgeschichte.

Retro III: Auch bei St. Pauli hatte Patschinski Torhunger (80 Pflichteinsätze von 2000 bis 2003/23 Tore). Sogar gegen die Bayern traf er und ging als Teil der „Weltpokalsiegerbesieger“-Elf in die Vereinsgeschichte ein. © Imago/Sven Simon

In Hamburg arbeiten Sie als Busfahrer: Wie oft müssen Sie Auskunft zum Bayern-Spiel geben? Ich habe jetzt keine absoluten Zahlen, aber es vergehen höchstens drei Tage, dann spricht mich wieder mal jemand auf diese Zeit an. Ich werde in Hamburg noch öfter erkannt als in Potsdam oder Babelsberg.

Ihre Geschichte klingt ein bisschen schräg: Siegtorschütze gegen Bayern, heute Busfahrer. Wie kam’s dazu? Ich habe zwar ein bisschen mehr verdient, aber so viel auch wieder nicht. Irgendwann muss man halt anfangen, richtig zu arbeiten. Und es macht ja auch Spaß, einen festen Rhythmus zu haben und morgens zur Arbeit gehen zu können. Ich habe ein paar Jobs ausprobiert. Ob’s nun DHL-Bote war, Bestatter oder Busfahrer, mir hat das meistens Spaß gemacht.

Was kommt als nächstes? Ich werde wohl nicht mehr den Job wechseln, es sei denn, mir fallen zwei Beine ab. Als Busfahrer bin ich mein eigener Chef, habe aber auch einen gewissen Druck: Ich muss pünktlich sein, sollte mich nicht unbedingt verfahren und beim Fahrkarten verkaufen nicht verrechnen. Ich hoffe, dass ich bis zur Rente durchhalte.

Viele Ex-Profis bleiben im Fußballgeschäft, ob als Berater, Manager oder Trainer. Kam das für Sie nie in Frage? Trainer generell mal gar nicht, auch wenn ich das in Hamburg bei einer Kreisliga-Truppe aus Spaß mal ausprobiert habe. Ich kann das nicht. Wenn ich 16 Leute habe, die ungefähr gleich gut sind, kann ich keine fünf auf die Bank setzen. Dafür bin ich zu weich, ganz ehrlich. Auch Manager hätte mich nicht gereizt. Wenn schon irgendwas mit Fußball, dann Platzwart, Zeugwart oder Busfahrer. Aber bloß nichts in der Administration! Der Fußball wie ich ihn kenne und wie er heute gespielt wird, klafft ja auch um Welten auseinander, da ist an mir kein Weltklasse-Trainer verloren gegangen.

Was hat sich am Fußball verändert? Nur ein Thema: Du triffst in der 90. Minute, freust dich wie verrückt – und auf einmal wird der Videoschiedsrichter eingeschaltet! Das hat mit authentischem Fußball nichts mehr zu tun. Ein England-Fan wie ich sagt bis heute, dass beim Wembley-Tor sogar das Netz gewackelt hat! Heute würden wir uns über so etwas nicht mehr unterhalten. Für mich war der Fußball damals ehrlicher und spannender, aber es müssen ja nicht alle meiner Meinung sein.

Union und St. Pauli gelten als Kultclubs. Inwiefern haben sich auch Ihre Ex-Vereine verändert? Man muss mit der Zeit gehen, sonst überlebt man nicht. Beispiel Stadion: Ohne Logen verdienst du einfach kein Geld. Aber: Union hat das Stadion damals mit seinen Fans umgebaut, das fand ich sensationell. Solche kleinen Sachen machen diese Vereine noch besonders. Und bei Union sind seit vielen Jahren die gleichen Leute im Vorstand, die sich nur minimal verändern, davor ziehe ich meinen Hut. Bei Union wissen die Leute noch ein bisschen mehr als bei St. Pauli, woher sie kommen. Union verkörpert mehr Retro, ich finde das ganz angenehm.

Um es mit Präsident Dirk Zingler zu sagen: Bei Union werden keine veganen Würstchen im Stadion verkauft. Finden Sie vermutlich gut, oder? Ein sensationeller Spruch! Alkoholfreies Bier kann ich noch verstehen, aber irgendwann ist auch mal gut. Der Fußball muss ein bisschen Fußball bleiben.

Thema Retro: Union gegen Pauli gab’s im Pokal schon mal 1994 … … da war ich live im Stadion! Da stand bei Pauli noch René Müller im Tor, der bei Lok Leipzig groß wurde!

An was können Sie sich noch erinnern? Union kam am Ende nochmal ran auf 2:3, aber es hat nicht mehr gereicht. Der Rasen war eine Vollkatastrophe, die Stimmung gut…

… obwohl nur knapp über 4000 Zuschauer dabei waren. Das war egal. 1997 hatte ich mit Union mal ein Spiel gegen Hansa Rostock Amateure. Schweinewetter, Wind, kalt, zwei Grad, Regen. Wir haben 1:0 gewonnen in der letzten Minute – da wurde ich wieder mal angeschossen. Zahlende Zuschauer, grob geschätzt: 589. Man hat schon schlechtere Zeiten erlebt, trotzdem hat es immer Spaß gemacht, auch wenn jetzt viele auf den Union-Hype aufspringen.

Auch St. Pauli wird gern romantisiert. Warum ist der Klub in dieser Zweitliga-Saison voll auf Aufstiegskurs? Da muss man den Verein loben, dass er so lange an Trainer Timo Schultz festgehalten hat. Es lief in der vergangenen Saison eine ganze Weile nicht. Es ist schön, wenn so eine Treue dann belohnt wird. Ich gönne Schultz das, er ist ein total bodenständiger Typ, Ostfriese durch und durch – die Inkarnation von Dieter Eilts. Auch wegen Schultz kann ich mich am Dienstag auf keine Seite schlagen – diesen Urs Fischer schätze ich auch unheimlich.

Was gefällt Ihnen an ihm? Wie Schultz gibt er nichts auf sich selbst, er will nicht im Fokus stehen – das macht ihn sympathisch. Mit Urs Fischer würde ich gern einen Gin Tonic trinken und mich mal eine Stunde unterhalten. Ich glaube, wir haben mehr gemein, als man auf den ersten Blick vermuten würde.

Inwiefern? Er ist der erste morgens, der da ist, und der Letzte, der geht. Find ich schon mal super, ist eine Art DDR-Mentalität. Er lebt den Fußball akribisch, da unterscheiden wir uns allerdings, auch wenn ich auch viel für den Fußball gegeben habe. Die Art, wie er Spiele analysiert, finde ich traumhaft. Dieses Sachliche …

… über das manche sagen, es wirke langweilig und er sage immer dasselbe. Er sagt ja nicht immer dasselbe, das machen andere Trainer. Was ich noch gut finde: Er akzeptiert und respektiert immer den Gegner, er kann gut verlieren – wie ich. Ich musste das aber zwangsläufig lernen, weil ich mit meinen Teams so oft abgestiegen bin.

Wer verliert an diesem Dienstag? Ich hoffe auf ein 18:17 nach Elfmeterschießen – nach einer total fatalen Fehlentscheidung des Schiedsrichters, die auch der Videobeweis nicht auflösen konnte.