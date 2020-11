"Zukunft spielt an der Basis": NFV-Präsident Distelrath wünscht sich mehr Solidarität

Bei meinem Amtsantritt habe ich gesagt, ich möchte ein zuhörender Präsident sein, der Ideen und Impulse aufnimmt, das habe ich getan. Ich weiß nicht, ob ein NFV-Präsident schon mal ähnlich viele Vereinsbesuche gemacht hat. Das laufende Jahr war sehr stark durch Corona geprägt, in dieser Ausnahmesituation konnten noch nicht alle Zielsetzungen erreicht werden. Aber wir sind auf gutem Wege.

Herr Distelrath, 2017 haben Sie beim Niedersächsischen Fußballverband eine neue Ära eingeläutet. In den vergangenen drei Jahren wurde einiges umgebaut. Haben Sie Ihre selbst gesteckten Ziele erreicht?

Eine Zielsetzung von vielen weiteren. Wo steht der NFV heute im Vergleich zu 2017?

Wir sind sehr transparent geworden und beziehen die Basis stark in viele Entscheidungsprozesse ein. Wir haben die Punkte administrative und wirtschaftliche Entlastung, Förderung des Ehrenamtes und die Digitalisierung vorangetrieben. Hier gilt es weiter zu arbeiten. Mein Ziel ist es, den NFV mit all seinen Gliederungen, all seinen Kreisen, seinen Ausschüssen, seinen Vereinen auch im Konzert der DFB-Landesverbände zum nachhaltigsten Verband zu entwickeln, und zwar sportlich, finanziell, personell und natürlich auch mit Blick auf Klima und Umwelt.

Dazu haben Sie die Struktur beim NFV bereits schlanker gezogen.

Wir haben einige grundlegende Umorganisationen vorgenommen, und schauen weiter, wo wir unsere Strukturen optimieren können. Insbesondere die Führungsebene wurde verschlankt. Spartendenken soll bei uns keinen Platz haben. Das Team steht bei uns im Vordergrund, so wie es beim Fußball nicht nur auf dem Platz der Fall sein sollte.