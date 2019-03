"Muss geduldig bleiben": Recke Pavel Atman spricht über Leidenszeit und Comeback

Pavel Atman (31) kennt eigentlich nur noch Verletzungen. Bei der WM 2017 verletzte sich der Russe am Fuß, dann erneut in der Champions League im März 2017, als er noch für Brest gegen Flensburg spielte. Die Verletzung stellte sich als Mittelfußbruch heraus. Bereits in Diensten der Recken folgte eine Adduktorenzerrung, kaum dass er wieder fit war. Beim Comeback im Pokalfinale im Mai brach die Verletzung in der Leistengegend sofort wieder auf.

Gerade wieder genesen, folgte ein Bänderriss im Knöchel. Im Oktober 2018 zog er sich einen Muskelbündelriss in der Wade zu und fiel bis zur Winterpause aus. Bei der WM-Vorbereitung mit Russland verletzte er sich erneut am Fuß. Gegen Flensburg vergangene Woche gab er sein Comeback – und blieb heile. Der SPORTBUZZER hat vor dem Ligaspiel am Donnerstag in Erlangen (19 Uhr) mit Atman über die harten Zeiten und seine neue Zuversicht gesprochen.