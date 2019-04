"Schöne Reifeprüfung" für die Recken: Interview mit Sven-Sören Christophersen (mit Video!)

Die Recken stehen im Viertelfinale des EHF-Pokals. Wie fällt Ihr Fazit aus? Das war vor der Saison unser Wunsch, dieses Ziel zu erreichen. Es ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Vereinsgeschichte und etwas, was wir so noch nicht erlebt haben. Eine solch internationale Pokalsaison bringt Höhen und Tiefen mit sich. An welche Highlights erinnern Sie sich gern zurück? Die beiden Spiele gegen Lissabon waren pures Europapokalflair für mich, da die Portugiesen ein sehr klangvoller Name waren. Insgesamt haben uns unsere Fans in allen Heimspielen herausragend unterstützt. Vor allem im letzten Spiel gegen Nexe war der Support sensationell.

Vor der Auslosung des Viertelfinals war klar: entweder Porto oder Berlin. Wie haben Sie die Auslosung verfolgt? Porto entspricht mit Sicherheit mehr dem Grundgedanken des europäischen Wettbewerbs, aber man sieht ja auch in der Fußball Champions League, dass es ab dem Viertelfinale zu landesinternen Duellen kommen kann. Mit Berlin treffen wir jetzt auf einen Gegner, zu dem wir ganz gute Verbindungen haben. Die Terminierung beider Spiele und auch die Reisestrapazen sind so problemlos lösbar. Gegen Berlin waren die Spiele in der Bundesliga extrem umkämpft. Auf was wird es jetzt im EHF-Pokal ankommen? Die Tagesform wird in beiden Duellen entscheidend sein. Wir müssen ein gutes Ergebnis in Hannover vorlegen und uns dann in Berlin beweisen. Das wird für unsere Mannschaft eine schöne Reifeprüfung, denn Berlin ist der Titelverteidiger und daher ein sehr anspruchsvolles Los.

Sie haben von 2010 bis 2014 für die Füchse gespielt. Hat für Sie ein solches Pokalduell an alter Wirkungsstätte eine besondere Note? Nach Berlin zurückzukehren ist immer etwas Besonderes für mich, denn ich pflege noch sehr gute Kontakte in die Hauptstadt. Als Außenstehender kann ich das Geschehen auf dem Spielfeld aber nicht unmittelbar beeinflussen, so dass sich die Emotionen eher in Grenzen halten werden.

Das sind die Spiele der TSV Hannover-Burgdorf in der zweiten Hälfte der Saison 2018/19 Sonntag, 21. April (15 Uhr): TSV Hannover-Burgdorf - Füchse Berlin (Viertelfinale EHF-Cup/TUI Arena) ©

