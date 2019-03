Sven-Sören Christophersen im XXL-Interview: "Habe die Spielerdenke noch drin" (Teil 2)

Genau. Deswegen wehre ich mich dagegen, die Saison schon als schlecht abzustempeln. Zumal wir in der Liga ja auch wieder ordentlich geklettert sind. Für mich ist die Liga nicht obsolet. Wir müssen einfach hoffen, den einen oder anderen aus dem rot-sauren Bereich rauszubekommen, sodass er wieder frischer wird.

Es gibt ja auch noch den Pokal, um die Saison zu retten. Die Recken stehen wieder im Final Four.

Das ist natürlich brutal. Man arbeitet so lange auf dieses Ziel hin. Das ist schade. Auch weil man dieses europäische Flair gerne noch weiter transportieren würde. Auch für die Fans waren die Auswärtsfahrten nach Lissabon oder auch Tatabanya ein besonderes Programm.

Sie selber mussten aufgrund körperlicher Probleme letzten Sommer ihre aktive Karriere beenden. Ist ein Stück von Ihnen noch Spieler?

Ja, ich habe die Spielerdenke noch drin. Das lässt sich nicht innerhalb der kurzen Zeit abstellen. In den schwierigen Spielsituationen ist es manchmal nicht ganz einfach, außerhalb zu stehen und keinen Zugriff zu haben. Es ist ein Perspektivwechsel. Aber ich bin ja trotzdem nah dran.

"Neue Perspektive bereitet mir sehr viel Spaß"

Der Arbeitsbereich hat sich verändert, man beschäftigt sich sehr intensiv mit den anderen Bereichen und bekommt andere Blickwinkel auf das Spiel. Jetzt muss ich globaler denken. Diese neue Perspektive bereitet mir sehr viel Spaß. Dass ich nicht mehr aktiv bin, findet mein Sohn ein bisschen schade. Gerade im ersten halben Jahr hat er häufiger nachgefragt, warum ich nicht mehr spiele.

Im Hintergrund schwelt ein Konflikt um Arena-Eigner Günter Papenburg. Es geht natürlich auch um Geld. Wie wirkt sich das auf Ihre Arbeit aus? Und muss man sich Sorgen um die Recken machen?

Meine Aufgabe ist es, aus den gegebenen Umständen das Beste zu machen. Wir sind da auf einem guten Weg, uns perspektivisch so aufzustellen, dass wir weiter viel Freude an der Handballmannschaft hier in Hannover haben werden.