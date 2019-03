Sven-Sören Christophersen im XXL-Interview: "Kann es nicht allen recht machen" (Teil 1)

Genau. Aber es kommt frischer Wind rein. Die Neuen werden hoch motiviert sein. Die Mannschaft ist ja noch nicht in die Jahre gekommen. Aber da in zwei, drei Jahren sowieso ein Einschnitt ansteht, ist die Frage, wann man das einleitet. Man kann ja kein Team komplett austauschen.

In der Liga vor der Winterpause viele Niederlagen am Stück, danach seit Februar vier Siege in Folge, dafür läuft‘s in Europa nicht – warum tun sich die Recken so schwer, Konstanz zu zeigen?

Man sollte auf jeden Fall nicht drüber hinwegsehen, dass die Liga jetzt wieder läuft. Vier Siege aus vier Spielen – das hätte man nicht nur genommen am 26. Dezember, als die Pause losging, es war ein Wunschszenario, das in weiter Ferne lag. Insofern freue ich mich, gerade vor dem Hintergrund der nach wie vor schwierigen Personalumstände. Es stimmt mich positiv, dass wir in diesen Situationen trotzdem Lösungen finden. Das gelingt uns leider im EHF Cup nur bedingt.

Warum ist das so?

Man kann sehen, dass die Jungs auf dem Spielfeld alles versuchen, aber wir stellen uns auf der europäischen Ebene teilweise nicht clever genug an. Wir merken auch, dass unsere Fehler eiskalt bestraft werden. Hinzu kommen dann auch unglückliche Schiedsrichterentscheidungen oder wie in Nexe große Reisestrapazen. Aber ich will hier keine Entschuldigungen suchen, warum wir jetzt vor einer Situation stehen, die wir nicht mehr selber ganz in der Hand haben. Wir sind jetzt von Tatabanya abhängig.

"Die anderen Mannschaften sind kein Fallobst"

Aber: Dass vielleicht doch zwei Siege aus den letzten Spielen zum Weiterkommen reichen könnten, ist zumindest wieder wahrscheinlicher geworden, nachdem Rabotnik gegen Nexe gewonnen hat. Die anderen Mannschaften sind kein Fallobst, trotzdem stehen wir vom Potenzial her grundsätzlich nicht hinter diesen Teams. Wir haben es bisher nicht so abgerufen, wie wir uns das vorgestellt haben.