"Nicht sinnvoll": Ex-Recke Timo Kastening sieht Europacup- und Länderspiele kritisch

Hallo Herr Kastening, wie geht es Ihnen in Quarantäne? Anzeige Mir geht es gut. Zwei Wochen in der eigenen Wohnung, da soll man nicht meckern. Alles entspannt. Vor der Quarantäne habe ich auch nicht viel anderes gemacht. Ich habe rund 70 Quadratmeter und einen kleinen Balkon. Vom Verein habe ich ein Indoor-Fahrrad geliefert bekommen und Hantelscheiben, damit ich mit fit halten kann. Ich gucke Serien, lerne wieder spanisch. Torge Johannsen hat mich neulich besucht und mir eine Gitarre mitgebracht, die wollte ich jetzt mal spielen lernen. Alles in allem: Es gibt sicher Menschen, denen geht es schlechter.

Aber Vorsicht mit den Hantelscheiben! Ihre Ex-Kollegen Nejc Cehte und Morten Olsen haben sich böse Verletzungen zugezogen beim Krafttraining. Ja, ich weiß. Deswegen nehme ich nicht so viel Gewicht. Da passe ich schon auf. Sie selber wurden immer negativ getestet? Bis jetzt ja. Am Montag wurden wir wieder getestet – negativ. Am Donnerstag bekommen wir die Ergebnisse vom Test am Mittwoch.

Die Laufbahn von Timo Kastening in Bildern Timo Kastening wechselt als Jugendspieler 2008 vom TSV Barsinghausen in den Recken-Nachwuchs. Dieses Bild zeigt ihn 2011. ©

Haben Sie keine Angst? Man zittert doch jetzt sicher viel mehr als bei den turnusmäßigen Test? In der Tat hatte man sich als Sportler schon ein bisschen gewöhnt an die vielen Tests. Weil man sie einfach machen musste. Man hat die Konsequenzen kaum mehr im Kopf gehabt. Jetzt, wo es Fälle in der Nationalmannschaft und bei uns gibt, guckt und wartet man ganz anders auf die Ergebnisse. Und hofft, dass sie negativ bleiben. Haben Sie sich wirklich sicher gefühlt während der EM-Qualifikationsreise? Ja. Ich muss noch einmal betonen: Der DHB hat wirklich alles für uns und unsere Sicherheit getan. Es wurde auf alles geachtet. Wir wurden super behandelt. Umso überraschender, dass sich Spieler infiziert haben. Hand aufs Herz – hätte die Länderspielreise wirklich sein müssen mit Blick auf die vielen Coronafälle? Ich bin kein Fan davon, Sportarten zu vergleichen. Aber ich sage immer: Das Gute vom Fußball kann man sich zum Handball ziehen. Wenn der große Bruder es aber schon nicht schafft, die Nationalmannschaftsreisen aufrecht zu erhalten – man sieht ja, was da für ein Chaos herrscht, und es ist ein Freiluftsport – dann halte ich es auch für sehr schwer, solche Spiele im Handball aufrecht zu erhalten. Ich habe das schon vor der Reise kritisch beäugt und tue das auch jetzt. Es ist nicht sinnvoll, Europacup- und Länderspiele aufrechtzuerhalten. Auf der andern Seite versuche ich, mich auch in den DHB und den europäischen Verband EHF hineinzuversetzen. Die Nationalmannschaft ist das größte Zugpferd, was wir haben. Und wenn wir das wegwerfen, besteht die große Gefahr, dass wir komplett von der Bildfläche verschwinden. TV-Rechte, Gelder, Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit – das wäre alles weg.

