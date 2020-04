"Nur Medizinball in der Hand": Fabian Böhm zum Abbruch und der eigenen Lage

Natürlich bin ich als Sportler etwas traurig, ich hätte mit den Recken gern die Saison vernünftig zu Ende gebracht. Es gab aber wohl keine andere Möglichkeit wegen der Pandemie, und dieser Schritt hat sich in den vergangenen Wochen angedeutet. Somit kam das jetzt nicht so überraschend.

Wie haben Sie die Zeit vom Beginn der Pause Mitte März bis heute überbrückt?

In den ersten Tagen habe ich gar nicht an Sport gedacht. Jetzt jogge ich und mache zu Hause, so weit es geht, Athletiktraining. Timo Kastening und ich dürfen als Olympiakader ja auch im Sportleistungszentrum trainieren. Einen Handball habe ich in der Tat seit Mitte März nicht mehr in der Hand ge­habt, nur mal einen Medizinball.

Ich habe mir viel Zeit für meine Frau und meine beiden Kinder genommen. Wir waren viel spazieren und haben in der Eilenriede neue Wege entdeckt. Meine Tochter ist jetzt sieben Monate alt, da war das so wie eine vorgezogene Elternzeit.