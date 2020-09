"Da haben wir einiges zu bieten": Havelses Deniz Cicek über das Abenteuer in Mainz

Acht Jahre ist es her, dass der TSV Havelse im DFB-Pokal für Furore sorgte. Am Freitag ist der Regionalligist nun zu Gast beim Bundesligisten Mainz 05. Führungsspieler Deniz Cicek blickt im Interview mit dem SPORTBUZZER auf das Duell voraus und spricht auch darüber, warum es aktuell so gut bei ihm läuft.