"Anreise als Nadelöhr": Recken-Sportchef und ZDF-Experte Christophersen über die WM

Sven-Sören Christophersen ist bei der WM in Ägypten erneut als Experte für das ZDF im TV-Einsatz, am Dienstagabend hat der Sportchef der Recken seinen ersten Einsatz. Der SPORTBUZZER hat vorher noch mit dem 35-Jährigen über seine Arbeit und die Veranstaltung an sich gesprochen.